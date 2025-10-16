Hanza köper i Tyskland: Blir största noterade kontraktstillverkare i Europa

Genom att köpa tyska BMK Group, med en förväntad omsättning på 3,3 miljarder kronor för 2025, blir Hanza den största börsnoterade kontraktstillverkaren i Europa. BMK är ungefär hälften så stort omsättningsmässigt och har runt 1500 anställda.

BMK grundades 1994 av tre entreprenörer som nu säljer sina ägarandelar till Hanza. Företaget sysslar med elektroniktillverkning och komplex montering för både små serier och högvolymproduktion. Basen är i Augsburg, Tyskland, med en fabrik som sysselsätter cirka 1200 medarbetare, dotterbolag i Tjeckien, en enhet för strategisk sourcing i Kina, samt ett delägarskap i ett bolag i Israel. Totalt cirka 1500 medarbetare.

Kunderna kommer framför allt från Tyskland och ingen enskild kund når 10 procent av årsomsättningen.

Affären sker genom ett aktiebyte baserat på en relativvärdering, där BMK värderas till 27 procent av det sammanslagna bolaget.

Affären kräver godkännande på en extra bolagsstämma, planerad till november 2025, då styrelsen avser att begära ett bemyndigande för en riktad nyemission om cirka 17 miljoner aktier till säljarna av BMK.

Transaktionen är även villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden, vilka förväntas erhållas före årsskiftet.

Efter affären kommer Hanza att ha fem tillverkningskluster i Sverige, Finland, Baltikum, Centraleuropa och Tyskland, med 5000 anställda. Omsättningen förväntas landa på tio miljarder kronor i år.