Italiensk waferfabrik invigd

I juni förra året fick den italienska staten klartecken från EU att subventionera taiwanesiska Globalwafers nya fabrik för tillverkning av 12-tums wafers. Nu har fabriken i norra Italien invigts, rapporterar Taipei Times.

Globalwafers italienska dotterbolag MEMC Electronic Materials har redan en fabrik för åttatumsskivor i kisel i Novara, i norra Italien, som är under utbyggnad sedan 2022. De 103 miljoner euro som godkändes i fjol inom ramen för EU-programmet IPCEI-ME/CT (Important Project of Common European Interest in Microelectronics and Communications Technologies) gör att tillbyggnaden kan utrustas med 300 mm-maskiner.

Exakt vad som ska tillverkas är inte känt, i planerna från 2022 nämndes en bred palett med wafers för allt från kisel-på-isolator och float-zone (FZ) till kiselkarbid och galliumnitrid-på-kisel.

Globalwafers är världens tredje största tillverkare av kiselskivor till halvledarindustrin med 18 fabriker i Taiwan, Kina, USA, Japan, Danmark, Sydkorea, Italien, Malaysia och Singapore.