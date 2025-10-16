Kylans grafitprojekt får stöd av Industriklivet

Australiska Talga får 82 miljoner kronor från Industriklivet för att skala upp teknik för bearbetning av grafit till anodmaterial.

Projektet ska återvinna batterigrafit, bedöma miljöpåverkan och göra förberedande arbete inför uppskalning. Industriklivet är Energimyndighetens program för att driva på industrins gröna omställning.

Talga ska optimera sin process och producera prover av naturlig och återvunnen grafit. Det ska ske i nära industriell skala. Därefter ska Talga leverera en produkt för kommersiell massproduktion.

– Sverige tar upp kampen om var framtidens industri ska ligga. Detta skickar en tydlig signal till marknaden att Sverige och Europa kommer ha en viktig roll att spela, kommenterar Talgas koncernchef Martin Phillips.

Talgas grafitanodanläggning i Luleå kommer enligt Talga att producera material som kan sänka klimatpåverkan med över 90 procent jämfört med dagens dominerande anodmaterial. Grafit motsvarar cirka 40 procent av det aktiva materialet i litiumjonbatterier.

Talgas utvinning av grafit och tillverkning av anodmaterial i norra Sverige har strategisk projektstatus inom ramen för EU:s kritiska råmaterial-akt, CRMA . Detsamma gäller Net-Zero Industry Act (NZIA).

Talga påminner våra läsare om att det pågår en geopolitisk kamp om grafit. Kina dominerar idag den globala marknaden och har infört exportrestriktioner för grafit. Kina har dessutom kommunicerat kommande restriktioner för även maskiner och teknik för tillverkning av anodmaterial.

Elektroniktidningen påminner sina läsare om att när grafitutvinning och anodtillverkning sker i Sverige har Sverige möjlighet att övervaka miljökonsekvenser och sociala konsekvenser. Det har vi inte när den sker i Kina.