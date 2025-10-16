JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Kylans grafitprojekt får stöd av Industriklivet

Kylans grafitprojekt får stöd av Industriklivet

Australiska Talga får 82 miljoner kronor från Industriklivet för att skala upp teknik för bearbetning av grafit till anodmaterial.

Projektet ska återvinna batterigrafit, bedöma miljöpåverkan och göra förberedande arbete inför uppskalning. Industriklivet är Energimyndighetens program för att driva på industrins gröna omställning.  

Talga ska  optimera sin process och producera prover av naturlig och återvunnen grafit. Det ska ske i nära industriell skala. Därefter ska Talga leverera en produkt för kommersiell massproduktion.

– Sverige tar upp kampen om var framtidens industri ska ligga. Detta skickar en tydlig signal till marknaden att Sverige och Europa kommer ha en viktig roll att spela, kommenterar Talgas koncernchef Martin Phillips.

Talgas grafitanodanläggning i Luleå kommer enligt Talga att producera material som kan sänka klimatpåverkan med över 90 procent jämfört med dagens dominerande anodmaterial. Grafit motsvarar cirka 40 procent av det aktiva materialet i litiumjonbatterier. 

Talgas utvinning av grafit och tillverkning av anodmaterial i norra Sverige har strategisk projektstatus inom ramen för EU:s kritiska råmaterial-akt, CRMA . Detsamma gäller  Net-Zero Industry Act (NZIA). 

Talga påminner våra läsare om att det  pågår en geopolitisk kamp om grafit. Kina dominerar idag den globala marknaden och har infört exportrestriktioner för grafit. Kina har dessutom kommunicerat kommande restriktioner för även maskiner och teknik för tillverkning av anodmaterial. 

Elektroniktidningen påminner sina läsare om att när grafitutvinning och anodtillverkning sker i Sverige har Sverige möjlighet att övervaka miljökonsekvenser och sociala konsekvenser. Det har vi inte när den sker i Kina.

Italiensk waferfabrik invigd
16 okt 2025 12:39 - Per Henricsson
Italiensk waferfabrik invigd

I juni förra året fick den italienska staten klartecken från EU att subventionera taiwanesiska Globalwafers nya fabrik för tillverkning av 12-tums wafers. Nu har fabriken i norra Italien invigts, rapporterar Taipei Times.

Hanza köper i Tyskland: Blir största noterade kontraktstillverkare i Europa
16 okt 2025 08:56 - Per Henricsson
Hanza köper i Tyskland: Blir största noterade kontraktstillverkare i Europa

Genom att köpa tyska BMK Group, med en förväntad omsättning på 3,3 miljarder kronor för 2025, blir Hanza den största börsnoterade kontraktstillverkaren i Europa. BMK är ungefär hälften så stort omsättningsmässigt och har runt 1500 anställda.

Oracle köper 50 000 AI-servrar av AMD
15 okt 2025 10:53 - Jan Tångring
Oracle köper 50 000 AI-servrar av AMD



AMD:s kommande AI-chip MI450 kommer att finnas i Oracles AI-moln.  50 000 stycken MI450-kort ska tas i drift under tredje kvartalet 2026, med ytterligare expansion 2027 och framåt.

AI-servercontainrar från Stockholm 
15 okt 2025 08:48 - Jan Tångring
AI-servercontainrar från Stockholm 

Stockholmsbolaget Enbrilion lanserar ett datacenter som ryms i en container. Med ”container” menas här inte ett mjukvarupaket i en server, utan en fysisk container på 20 eller 40 fot som du fyller med servrar och lyfter på plats någonstans där det finns billig el och/eller någon som är intresserad av din spillvärme.

Därför agerade nederländska staten mot Nexperias ägare
15 okt 2025 08:31 - Per Henricsson

Enligt uppgifter i den nederländska tidningen NRC försökte den kinesiska ägaren till Nexperia rädda sin halvledarfabrik i Shanghai på Nexperias bekostnad. Uppgifterna fick Nederländernas regering att åberopa en krislag och ta över kontrollen av bolaget.

Tele2 erbjuder IoT via satellit
15 okt 2025 07:58 - Per Henricsson
Tele2 erbjuder IoT via satellit

Tele2 blir först av de svenska operatörerna att erbjuda uppkoppling av IoT-noder via satellit. Företaget samarbetar med amerikanska Skylo.

Trump stoppar jättesolanläggning
14 okt 2025 15:35 - Jan Tångring
Trump stoppar jättesolanläggning

Återigen sätter USA:s administration käppar i hjulet för förnybar energi. Den här gången är det vad som skulle blivit Nordamerikas överlägset största solkraftverk på 6,2 GW som plötsligt listas som ”avbrutet” i myndigheternas register.

ABB hakar på Nvidias 800 V-tåg
14 okt 2025 10:07 - Per Henricsson
ABB hakar på Nvidias 800 V-tåg

I slutet av maj tog Nvidia beslutet att gå från 54 VDC till 800 VDC i matningen till serverracken för att lyfta effekten till korten och sänka förlusterna. En lång rad underleverantörer fanns med på tåget och nu ansluter sig även ABB.

Riscfem fanns i vart fjärde chip
14 okt 2025 10:14 - Jan Tångring
Riscfem fanns i vart fjärde chip

Vart fjärde systemchip som tillverkades i fjol innehöll minst en Risc V-processor. Tillväxten överträffade dramatiskt prognosen, som sade 22 procent – om fem år.

Broadcom och OpenAI gör AI-acceleratorer
14 okt 2025 07:49 - Per Henricsson

Efter Nvidia och AMD är det nu Broadcoms tur att skriva ett mångmiljardkontrakt med OpenAI om AI-acceleratorer. I Broadcoms fall handlar det om kretsar som redan är under utveckling tillsammans med OpenAI och där företagets teknik för transportera data i serverhallarna blir en av delarna. Effektförbrukningen uppges landa på 10 GW om hela avtalet blir verklighet.

PCI Express-switch i 3 nm
13 okt 2025 15:13 - Jan Tångring
PCI Express-switch i 3 nm

Microchip blev först att släppa en PCI Express Gen 6-switch tillverkad i 3 nm. Den ska ha dubbla bandbredden jämfört föregångaren, samt lägre latens och högre energieffektivitet.

Stort behov av elektronikingenjörer men försämrat löneläge
13 okt 2025 15:14 - Per Henricsson

Sveriges Ingenjörers årliga rapport om löner visar att elektronikindustrin har sett en viss nedgång i löneläge. Medellönen var 65 000 kronor i månaden för en civilingenjör och 57 500 kronor för en högskoleingenjör.

Kina svartlistar Techinsights
13 okt 2025 10:28 - Per Henricsson

Det kanadensiska analysföretaget Techinsights, som bland annat plockar isär halvledarkomponenter, har svartlistats i Kina. Företaget kallas opålitligt och kinesiska företag är förbjudna att ha samröre med Techinsights.

Europas första OOO-Risc V
13 okt 2025 10:37 - Jan Tångring
Europas första OOO-Risc V

EU:s flaggskeppsprojekt Eprocessor har provexemplar i 22 nm av en  processor som enligt projektet är den första europeiska Risc V som klarar out-of-order-exekvering (OOO, OoO). Den är 4-wide, det vill säga kan utföra fyra instruktioner parallellt. 

Nederländerna tar kontroll över Nexperia
13 okt 2025 09:22 - Per Henricsson
Nederländerna tar kontroll över Nexperia

Den nederländska regeringen har tagit kontroll över Nexperia som ägs av kinesiska Wingtech sedan 2019. Motivet är att hindra tekniköverföring som i förlängningen kan leda till att Europa förlorar tillgången till den.

Meta satsar på Risc V-uppstickare för AI-beräkningar
10 okt 2025 15:12 - Jan Tångring

IT-jätten Meta köper den amerikanska chiputvecklaren Rivos, som har tagit fram en Cuda-kompatibel Risc V-baserad processor för AI-inlärning och -inferens.

America First för AI-chip
10 okt 2025 13:07 - Per Henricsson

Den amerikanska senaten röstade sent igår – inom ramen för ett försvarsbeslut – som gör att bolag som Nvidia och AMD måste prioritera amerikanska kunder, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. 

Taiwanesiska cpu:er i Infineons Risc V-projekt
10 okt 2025 11:17 - Jan Tångring

Andes Risc V-cpu:er ska bli en del av Quintauris ekosystem. Först ut är 32-bitarskärnan Andescore.

Sverige väljer Airbus för kriskommunikation
10 okt 2025 08:17 - Per Henricsson
Sverige väljer Airbus för kriskommunikation

I februari förra året beställde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett kärnnät (core network) för 5G från Ericsson. Nu tillkommer en plattform från franska Airbus som kan koppla upp terminaler mot både det föråldrade Tetranätet och 4G/5G-nätet, vilket öppnar för moderna blåljustjänster.

