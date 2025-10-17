Uppdaterad radarmodul med integrerad antenn

Konsumentelektronik, IoT-produkter och hälsovårdsapparater är tänkbara tillämpningar för Infineons mycket kompakta radarsensor i Xensiv-familjen. Den arbetar på det fria 60 GHz-bandet och kommer i en kraftigt förbättrad version.

Radarmodulen BGT60CUTR13AIP kan upptäcka rörelser och mäta avstånd upp till 20 meter med en noggrannhet ner till en millimeter eller bättre. Förbättringen hänger samman med att den maximala uteffekten ökat aningen till 11 dBm. Föregångaren BGT60UTR11AIP hade en räckvidd på cirka 15 m.

Dessutom har bandbredden ökats från 5 GHz till 7 GHz vilket förbättrar upplösningen. Svephastigheten på radarpulsen är 700 MHz/µs, upp från 400 MHz/µs.

Den integrerade antennen har lite större synfält än tidigare, ±75 grader både horisontellt och vertikalt.

Signalerna digitaliseras med en 12-bitars AD-omvandlare men samplingshastigheten har skruvats upp från 4 Msampel per sekund till 20 Msampel per sekund.

Tillståndsmaskinen som fångar realtidsdata utan inblandning av processorn klarar betydligt mer än föregångaren vilket gör att den kan användas för att skanna signalerna och väcka processorn när den upptäcker något intressant.

Det går att synkronisera flera moduler om så önskas, plus att det finns en sensor som mäter styrkan på utsignalen och temperaturen i modulen.

Tänkbara tillämpningar är babyvakter och sömnövervakning (hjärtslag och andning), men också bärbara datorer, tv-apparater och kameror för geststyrning eller närvarodetektering.

Samma funktion kan adderas till luftkonditioneringar, termostater och smarta dörrklockor. Infineon lyfter också fram industriella robotar och tankmätare som lämpliga användningsområden.

Radarmodulen går att beställa redan nu och ska komma i volymproduktion under första kvartalet nästa år.