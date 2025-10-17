Ericsson befäster F&U i Kanada

Telekomjätten Ericsson och den kanadensiska exportkreditnämnden EDC har tecknat ett avtal värt tre miljarder amerikanska dollar. Det sträcker sig över tre år, omfattar 5G, Cloud RAN, AI och kvantteknik plus att det ska gynna kanadensiska underleverantörer.

– Genom att stärka vårt samarbete med kanadensiska företag, universitet och myndighetspartner kan vi snabba på genombrott inom 5G, kvantteknik och Cloud RAN som driver tillväxt, skapar möjligheter och stärker Kanadas position som global ledare inom nästa generations nätverk, säger Ericssons vd Börje Ekholm i ett pressmeddelande.

Det treåriga avtalet ger Ericsson finans- och försäkringslösningar som gör att verksamheten i Kanada kan växa.

Ericsson har en omfattande utvecklingsverksamhet i landet, ett arv framför allt från köpet av konkurrenten Nortel år 2009. År 2012 tillkom dessutom betydligt mindre Belair.

Totalt finns drygt 3100 anställda på kontor i Montreal, Ottawa och Toronto.