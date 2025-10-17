Rise i koreanskt chipcenter

Svenska forskningsinstitutet Rise och koreanska kollegan Kentech (Korea Institute of Energy Technology) etablerar ett gemensamt forskningscentrum i Naju City, Sydkorea, kring elektrifiering av transportsektorn och industrin.

Centret ska bedriva strategisk spetsforskning om halvledare och kraftelektronik. Det ska utveckla nya forskningsprogram, driva industrinära utbildningar och skapa samarbeten mellan forskare och doktorander. Verktygen för detta blir gemensam teknikinfrastruktur och demonstratorer.

– Det som är så spännande med denna satsning är att vi kompletterar varandra så väl, säger Björn Samel, avdelningschef för Smart hårdvara på Rise.

– I Sverige har vi avancerad forskning som ligger i spets. Sydkorea har en industriell kompetens och skala som är unik i välden. Tillsammans kan vi verkligen driva utvecklingen inom hållbar energi framåt

Ett MoU för satsningen undertecknades i Seoul under Team Swedens officiella besök där kronprinsessan Victoria och infrastrukturminister Andreas Carlson deltog.