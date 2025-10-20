Nexperia Kina: Ignorera order från Nederländerna

Efter det att Nederländernas regering tagit kontroll över Nexperia, som ägs av kinesiska Wingtech, uppmanar nu ledningen för det kinesiska dotterbolaget de anställda att bara lyda order från den lokala ledningen, rapporterar South China Morning Post.

I ett meddelande till företagets anställda från den lokala ledningen ska det stå att Nexperia är ett självständigt, kinesiskt bolag och att anställda i Kina ska fortsätta att följa order från den lokala ledningen och inte från huvudkontoret i Nijmegen. Vidare sägs att det inte är ett kontraktsbrott att vägra följa order från huvudkontoret.

Enligt Reuters är frågan uppe på högsta politiska nivå. Nederländernas finansminister Vincent Karremans ska möta kinesiska regeringsföreträdare inom några dagar för att försöka reda ut situationen. Han säger att åtgärden inte är orkestrerad av Washington utan hänger samman med att Nexperias tidigare vd, tillika huvudägare av Wingtech, planerade att flytta verksamhet och kunnande till Kina.

Den nederländska regeringen tog kontroll över Nexperia den 30 september genom att åberopa en krislag kallad Goods Availability Act. Bolaget ägs av kinesiska Wingtech sedan 2019.

Beslutet påverkar inte verksamheten och inte heller de ekonomiska villkoren för Wingtech men enligt South China Morning Post stängs Wingtechs styrelseordförande Zhang Xuezheng av från Nexperia.

Wingtech hamnade på den amerikanska regeringens sanktionslista i fjol men om det har påverkat beslutet framgår inte av näringsdepartementets meddelande. I varje fall utökade den amerikanska administrationen nyligen sanktionerna till att även omfatta dotterbolag till svartlistade bolag.

Nexperia knoppades av från NXP år 2017 och omsatte cirka två miljarder dollar i fjol. Företaget utvecklar och tillverkar en myriad av små diskreta komponenter men också kraftkomponenter och analoga kretsar. I fjol blev det 110 miljarder stycken.

Produkterna finns i nästan alla typer av elektronik. En genomsnittlig bil innehåller exempelvis 400 till 500 Nexperiakretsar och en genomsnittlig mobiltelefon åtta stycken.