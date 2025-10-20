Samarbete: Läs social robotik i Frankrike eller Rumänien

Örebro universitet startar ett tvåårigt masterprogram inom AI, social robotik, etik och hälsa. En av terminerna läser du i Frankrike på universitetet Tours eller i Rumänien på universitetet i Suceava.

Det franska programmet har en inriktning mot data science och det rumänska mot människa-maskininteraktion.

Studenterna kan ta ut en multipel examen – en examen från flera olika universitet. Utbildningen startar hösten 2026. Ansökan har öppnat.

Utbildningen har tagits fram inom alliansen Neolaia (NEOLAiA) som kommer att erbjuda ytterligare två utbildningar: ett masterprogram i Inclusion studies och ett bachelorprogram i Science, Management and Politics in Global Health.