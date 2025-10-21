Keysights köp av Spirent klart

I mars förra året gav sig Keysight in i budstriden om den brittiska testspecialisten Spirent Communications. Nu är affären i hamn, men för att komma dit tvingades den amerikanska jätten avstå delar av Spirent.

Allt började med att amerikanska Viavi lade ett bud på en miljard pund på Spirent. Test- och mätjätten Keysight toppade det med hundra miljoner pund.

Spirent utvecklar och säljer testinstrument för kommunikation, cybersäkerhet och positionering. Det inkluderar bland annat 5G, wifi, SD-WAN, molntjänster och autonoma fordon. Företagets 1500 anställda åtar sig också test- och valideringsuppdrag.

Omsättningen under 2023 landade på 474 miljoner dollar.

De regulatoriska myndigheterna i USA och Kina villkorade affären med att Keysight säljer Spirents verksamhet inom snabbt Ethernet, nätverkssäkerhet och kanalemulering. Ironiskt nog är köparen Viavi som betalar 425 miljoner dollar för verksamheten.