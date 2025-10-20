Batteridrivna solcarports i svenskt samarbete

Rebabas batteripack ska hjälpa Smartports bygga soltak med batterilager i Sverige, Frankrike och övriga Europa.

Smartports adderar solceller till parkerinsgplatser. Rebaba ska addera batterier som mellanlager.

– Det här är ett viktigt tekniksteg och en skalförändring för båda teamen, säger Paula Runsten, medgrundare och vd för Rebaba.

De påpekar att lokal elproduktion och energilagring jämnar ut effekttoppar, minskar beroendet av elnätet och säkerställer tillgång till laddkapacitet även vid nätbegränsningar.

Parkeringsytor förvandlas till energihubbar utan att ta ny mark i anspråk och utan att lämna synliga kablar. Kunder finns inom handel, logistik, campus och offentlig parkering.

Rebabas upplägg med återanvändning förlänger batteriers livslängd och minskar kostnader och utsläpp.

Nyheten kommer efter Smartports senaste finansieringsrunda för internationell expansion.

Företagen inleder med gemensamma anläggningar i Sverige och Frankrike innan de expanderar till fler europeiska länder. Fastighetsägare och utvecklare kan anmäla intresse för kommande projektfönster via Smartports och Rebaba.

Båda företagen grundades 2023.