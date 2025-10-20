JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Nu är IAR finskt

Nu är IAR finskt

94 procent av Uppsalabolaget IAR:s ägare har sålt sitt innehav till finska Qt som därmed passerat den magiska gräns där det kan tvångsinlösa resten.

Att gränsen på 90 procent passerats meddelades för en vecka sedan. Nu är IAR i full färd med att avnotera aktien från Nasdaq i Stockholm.

Det var i somras som Qt meddelade att det ville köpa börsnoterade IAR. Det var så suget på IAR att det bjöd 60 procent över dåvarande aktiekurs. IAR-styrelsen rekommenderade ägarna att ta budet.

Med IAR får Qt bra stöd för Risc V, som Europas fordonsekosystem är mycket intresserat av.  Qt 2.11.1 listar inte support för något Risc V-kort, samtidigt var Qt  silversponsor på Risc V Automotive Conference 2025 i september. 

 
43 45 46 48 49 # Comsol

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Batteridrivna solcarports i svenskt samarbete
20 okt 2025 13:28 - Jan Tångring
Batteridrivna solcarports i svenskt samarbete

Rebabas batteripack ska hjälpa Smartports bygga soltak med batterilager i Sverige, Frankrike och övriga Europa. 

NyheterLäs mer...
Nu är IAR finskt
20 okt 2025 12:53 - Jan Tångring
Nu är IAR finskt

94 procent av Uppsalabolaget IAR:s ägare har sålt sitt innehav till finska Qt som därmed passerat den magiska gräns där det kan tvångsinlösa resten.

NyheterLäs mer...
Nexperia Kina: Ignorera order från Nederländerna
20 okt 2025 09:01 - Per Henricsson
Nexperia Kina: Ignorera order från Nederländerna

Efter det att Nederländernas regering tagit kontroll över Nexperia, som ägs av kinesiska Wingtech, uppmanar nu ledningen för det kinesiska dotterbolaget de anställda att bara lyda order från den lokala ledningen, rapporterar South China Morning Post.

NyheterLäs mer...
Ny fabrik i Växjö framtidssäkrar Micropower
20 okt 2025 07:40 - Per Henricsson
Ny fabrik i Växjö framtidssäkrar Micropower

Den 26 september invigdes Micropowers nya fabrik i Växjö – en anläggning på 25 000 kvadratmeter som samlar kontor, labb och produktion under ett tak. Här utvecklar och tillverkar bolaget batterier och laddare för truckar, AGV:er, kranar och andra fordon inom framför allt materialhantering.

REPORTAGELäs mer...
Samarbete: Läs social robotik i Frankrike eller Rumänien
20 okt 2025 08:27 - Jan Tångring
Samarbete: Läs social robotik i Frankrike eller Rumänien

Örebro universitet startar ett tvåårigt masterprogram inom AI, social robotik, etik och hälsa. En av terminerna läser du i Frankrike på universitetet Tours eller i Rumänien på universitetet i Suceava.

NyheterLäs mer...
Infineon släpper verktyg för edge-AI
17 okt 2025 15:57 - Jan Tångring
Infineon släpper verktyg för edge-AI

Om Infineons mikrokotrollerfamilj PSoc Edge är en av dina plattformar så finns det nya verktyg för att utveckla AI. AI Suite heter den nya mjukvarusvit som adderas till utvecklarmiljön Deepcraft. 

ProduktLäs mer...
Rise i koreanskt  chipcenter
17 okt 2025 14:50 - Jan Tångring
Rise i koreanskt  chipcenter

Svenska forskningsinstitutet Rise och koreanska kollegan Kentech (Korea Institute of Energy Technology) etablerar ett gemensamt forskningscentrum i Naju City, Sydkorea, kring elektrifiering av transportsektorn och industrin.

NyheterLäs mer...
ST väljer svensk protokollstack
17 okt 2025 14:23 - Jan Tångring

Europeiska halvledartillverkarem ST Microelectronics adderar svenska RT-Labs implementeringar av industriell Ethernet till sina utvecklingsmiljöer för STM32.

ProduktLäs mer...
Ericsson befäster F&U i Kanada
17 okt 2025 13:17 - Per Henricsson

Telekomjätten Ericsson och den kanadensiska exportkreditnämnden EDC har tecknat ett avtal värt tre miljarder amerikanska dollar. Det sträcker sig över tre år, omfattar 5G, Cloud RAN, AI och kvantteknik plus att det ska gynna kanadensiska underleverantörer.

NyheterLäs mer...
Uppdaterad radarmodul med integrerad antenn
17 okt 2025 09:09 - Per Henricsson
Uppdaterad radarmodul med integrerad antenn

Konsumentelektronik, IoT-produkter och hälsovårdsapparater är tänkbara tillämpningar för Infineons mycket kompakta radarsensor i Xensiv-familjen. Den arbetar på det fria 60 GHz-bandet och kommer i en kraftigt förbättrad version.

NyheterLäs mer...
Osram och Nichia förnyar sitt fredsavtal
16 okt 2025 16:33 - Jan Tångring
Osram och Nichia förnyar sitt fredsavtal

Ett förnyat korslicensavtal mella Osram och Nichia omfattar tusentals patent inom LED- och laserteknik.

UncategorisedLäs mer...
Kylans grafitprojekt får stöd av Industriklivet
16 okt 2025 15:27 - Jan Tångring
Kylans grafitprojekt får stöd av Industriklivet

Australiska Talga får 82 miljoner kronor från Industriklivet för att skala upp teknik för bearbetning av grafit till anodmaterial.

NyheterLäs mer...
Italiensk waferfabrik invigd
16 okt 2025 12:39 - Per Henricsson
Italiensk waferfabrik invigd

I juni förra året fick den italienska staten klartecken från EU att subventionera taiwanesiska Globalwafers nya fabrik för tillverkning av 12-tums wafers. Nu har fabriken i norra Italien invigts, rapporterar Taipei Times.

NyheterLäs mer...
Hanza köper i Tyskland: Blir största noterade kontraktstillverkare i Europa
16 okt 2025 08:56 - Per Henricsson
Hanza köper i Tyskland: Blir största noterade kontraktstillverkare i Europa

Genom att köpa tyska BMK Group, med en förväntad omsättning på 3,3 miljarder kronor för 2025, blir Hanza den största börsnoterade kontraktstillverkaren i Europa. BMK är ungefär hälften så stort omsättningsmässigt och har runt 1500 anställda.

NyheterLäs mer...
Oracle köper 50 000 AI-servrar av AMD
15 okt 2025 10:53 - Jan Tångring
Oracle köper 50 000 AI-servrar av AMD



AMD:s kommande AI-chip MI450 kommer att finnas i Oracles AI-moln.  50 000 stycken MI450-kort ska tas i drift under tredje kvartalet 2026, med ytterligare expansion 2027 och framåt.

NyheterLäs mer...
AI-servercontainrar från Stockholm 
15 okt 2025 08:48 - Jan Tångring
AI-servercontainrar från Stockholm 

Stockholmsbolaget Enbrilion lanserar ett datacenter som ryms i en container. Med ”container” menas här inte ett mjukvarupaket i en server, utan en fysisk container på 20 eller 40 fot som du fyller med servrar och lyfter på plats någonstans där det finns billig el och/eller någon som är intresserad av din spillvärme.

ProduktLäs mer...
Därför agerade nederländska staten mot Nexperias ägare
15 okt 2025 08:31 - Per Henricsson

Enligt uppgifter i den nederländska tidningen NRC försökte den kinesiska ägaren till Nexperia rädda sin halvledarfabrik i Shanghai på Nexperias bekostnad. Uppgifterna fick Nederländernas regering att åberopa en krislag och ta över kontrollen av bolaget.

NyheterLäs mer...
Tele2 erbjuder IoT via satellit
15 okt 2025 07:58 - Per Henricsson
Tele2 erbjuder IoT via satellit

Tele2 blir först av de svenska operatörerna att erbjuda uppkoppling av IoT-noder via satellit. Företaget samarbetar med amerikanska Skylo.

NyheterLäs mer...
Trump stoppar jättesolanläggning
14 okt 2025 15:35 - Jan Tångring
Trump stoppar jättesolanläggning

Återigen sätter USA:s administration käppar i hjulet för förnybar energi. Den här gången är det vad som skulle blivit Nordamerikas överlägset största solkraftverk på 6,2 GW som plötsligt listas som ”avbrutet” i myndigheternas register.

NyheterLäs mer...
ABB hakar på Nvidias 800 V-tåg
14 okt 2025 10:07 - Per Henricsson
ABB hakar på Nvidias 800 V-tåg

I slutet av maj tog Nvidia beslutet att gå från 54 VDC till 800 VDC i matningen till serverracken för att lyfta effekten till korten och sänka förlusterna. En lång rad underleverantörer fanns med på tåget och nu ansluter sig även ABB.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)