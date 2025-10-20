Nu är IAR finskt

94 procent av Uppsalabolaget IAR:s ägare har sålt sitt innehav till finska Qt som därmed passerat den magiska gräns där det kan tvångsinlösa resten.

Att gränsen på 90 procent passerats meddelades för en vecka sedan. Nu är IAR i full färd med att avnotera aktien från Nasdaq i Stockholm.

Det var i somras som Qt meddelade att det ville köpa börsnoterade IAR. Det var så suget på IAR att det bjöd 60 procent över dåvarande aktiekurs. IAR-styrelsen rekommenderade ägarna att ta budet.

Med IAR får Qt bra stöd för Risc V, som Europas fordonsekosystem är mycket intresserat av. Qt 2.11.1 listar inte support för något Risc V-kort, samtidigt var Qt silversponsor på Risc V Automotive Conference 2025 i september.