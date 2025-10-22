JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Gamla metoder kan göra AI mer pålitligt

Gamla metoder kan göra AI mer pålitligt

Dagens AI-verktyg resonerar inte – de anpassar sig främst efter mönster och statistik. För att göra ChatGPT och liknande system smartare kan lösningen vara att lita mer på traditionella metoder som har använts i årtionden. Det visar Rishi Hazra, som forskar om AI-verktyg vid Örebro universitet.

Rishi
Hazra

– Sedan Chat GPT lanserades 2023 har många beskrivit stora språkmodeller som ”intelligenta”, med ”gnistor” av artificiell generell intelligens. Men bilden av AI som tänker själv och lär sig som människor stämmer inte ännu. Det krävs andra angreppssätt för att träna AI-verktyg om de ska bli mer pålitliga, säger Rishi Hazra.

Att skilja mellan hype och verklighet blir särskilt viktigt i takt med att AI-system i allt högre grad används inom planering, beslutsfattande och identifiering av säkerhetsbrister – områden där korrekt resonemang är avgörande. Stora språkmodeller anpassar sig efter mönster – de resonerar inte på riktigt.

– Inom datavetenskap kallas detta för 'Clever Hans-effekten', uppkallad efter en häst i början av 1900-talet som man trodde kunde lösa matteproblem. Det visade sig senare att hästen bara svarade på signaler från sin tränare. På samma sätt förlitar sig dagens språkmodeller på mönster i träningsdata – de resonerar inte egentligen.

Rishi Hazras forskning lyfter fram begränsningarna hos dagens modeller och pekar mot en mer tillförlitlig, säker och trovärdig AI – där dagens språkmodeller kombineras med beprövade, klassiska AI-verktyg. Klassiska metoder och språkmodeller kompletterar varandra och ger bättre resultat i områden som kräver resonemang, till exempel robotik.

– Dagens språkmodeller kan kombineras med ”gammaldags” metoder från datavetenskapen som erbjuder en noggrannhet som språkmodellerna själva inte kan uppnå. Traditionella AI-verktyg kräver mycket manuellt arbete och är svårare att skala upp, men tillsammans med stora språkmodeller kan de fungera mycket bra, förklarar Rishi Hazra.

Hans forskning bidrar till AI-agenter som kan arbeta självständigt och ta sig an olösta forskningsproblem.

Rishi Hazra forskar i Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) vid Örebro universitet och ingår även i företaget Metas grupp för ”AI Research Agents”, där han arbetar med utveckling av modeller för hur AI-verktyg kan bedriva forskning självständigt.

Länk till avhandlingen, ”Neurosymbolic Decision-Making with Large Language Models”.

43 45 46 48 49 # Comsol

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Första kretsarna för Wi-Fi 8
22 okt 2025 13:33 - Per Henricsson
Första kretsarna för Wi-Fi 8

Broadcom har lanserat vad det beskriver som de första kretsarna för Wi-Fi 8. Till skillnad från tidigare generationer av wifi, som prioriterade maximal datahastighet, fokuserar Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) på hög tillförlitlighet, låg latens och effektivitet för AI-drivna nätverk på kanten.

ProduktLäs mer...
Nya noder gör IoT World till en nationell plattform
22 okt 2025 11:37 - Per Henricsson
Nya noder gör IoT World till en nationell plattform

Efter sommaren har klusterorganisationen IoT World med bas i Linköping tagit ett stort kliv mot att bli en riksangelägenhet. Tack vare finansiering från IoT Sverige och Vinnova finns det numera noder även i Jönköping, Kalmar och Borlänge plus att operatören Tre skapat en nod i Stockholm.

REPORTAGELäs mer...
Gamla metoder kan göra AI mer pålitligt
22 okt 2025 13:32 - ÖREBRO UNIVERSITET

Dagens AI-verktyg resonerar inte – de anpassar sig främst efter mönster och statistik. För att göra ChatGPT och liknande system smartare kan lösningen vara att lita mer på traditionella metoder som har använts i årtionden. Det visar Rishi Hazra, som forskar om AI-verktyg vid Örebro universitet.

NyheterLäs mer...
NXP IMX för sensorintelligens i fordon
22 okt 2025 08:30 - Jan Tångring
NXP IMX för sensorintelligens i fordon

NXP:s Arm-processor IMX 952 (i.MX 952) kan användas för förarövervakning, barnnärvarodetektering och annan AI-stödd sensorbaserad säkerhet i fordon.

ProduktLäs mer...
Spanien kandidat för BYD-fabrik
22 okt 2025 07:55 - Jan Tångring
Spanien kandidat för BYD-fabrik

Nyhetsbyrån Reuters presenterar ytterligare en läcka om BYD:s planer på europeiska elbilsbilfabriker. Efter Tyskland ska det nu vara Spanien som BYD tittar extra på.

NyheterLäs mer...
CN Rood breddar med USB-instrument
22 okt 2025 07:55 - Per Henricsson
CN Rood breddar med USB-instrument

Den nederländska test- och mätdistributören CN Rood utökar sitt samarbete med brittiska Pico Technology till Norden. Företaget kommer att sälja, supporta och utbilda kring Picos sortiment i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.

NyheterLäs mer...
Volvo lanserar gratis hemladdning
21 okt 2025 15:37 - Per Henricsson
Volvo lanserar gratis hemladdning

Biltillverkaren Volvo erbjuder från och med februari nästa år bilköpare i Sverige ett års gratis el för att ladda sin nya eldrivna bil hemma. Erbjudandet ges i samarbete med Vattenfall och förutsätter ett elhandelsavtal med Vattenfall.

NyheterLäs mer...
Budgetoscilloskop med teknik från toppmodellerna
21 okt 2025 10:48 - Per Henricsson
Budgetoscilloskop med teknik från toppmodellerna

MXO 3 använder samma asic och teknikblock som storasyskonen MXO 4 och MXO 5. Dessutom är det första gången Rohde & Schwarz erbjuder en budgetmodell med åtta kanaler.

ProduktLäs mer...
Kontraktstillverkaren Norautron får ny ägare
21 okt 2025 10:49 - Per Henricsson
Kontraktstillverkaren Norautron får ny ägare

Den nordiska investmentfonden Norvestor tar över kontraktstillverkaren Norautron med huvudkontor i norska Horten. Familjen Broch, som grundade företaget 1989, kvarstår som minoritetsägare genom Embron.

NyheterLäs mer...
Curls skapare får IVA-medalj
21 okt 2025 09:16 - Jan Tångring
Curls skapare får IVA-medalj

Daniel Stenberg adderar Ivas Guldmedalj till sin samling utmärkelser för den öppna programvaran Curl – ”en global kommunikationsryggrad”.

NyheterLäs mer...
Keysights köp av Spirent klart
21 okt 2025 08:29 - Per Henricsson
Keysights köp av Spirent klart

I mars förra året gav sig Keysight in i budstriden om den brittiska testspecialisten Spirent Communications. Nu är affären i hamn, men för att komma dit tvingades den amerikanska jätten avstå delar av Spirent.

NyheterLäs mer...
TeraSi: Från komponenttillverkare till systemleverantör
21 okt 2025 07:59 - Per Henricsson
TeraSi: Från komponenttillverkare till systemleverantör

Som en Gopro-kamera fast för snabb, trådlös kommunikation på millimetervågsområdet. Ett annat sätt att beskriva RU1 från Kistabaserade TeraSi är att jämföra den med radiolänkarna som kopplar upp mobilnätets basstationer där det saknas fiber.

REPORTAGELäs mer...
Samarbete: Läs social robotik i Frankrike eller Rumänien
20 okt 2025 15:46 - Jan Tångring
Samarbete: Läs social robotik i Frankrike eller Rumänien

Örebro universitet startar ett tvåårigt masterprogram inom AI, social robotik, etik och hälsa. En av terminerna läser du i Frankrike på universitetet Tours eller i Rumänien på universitetet i Suceava.

NyheterLäs mer...
Batteridrivna solcarports i svenskt samarbete
20 okt 2025 13:28 - Jan Tångring
Batteridrivna solcarports i svenskt samarbete

Rebabas batteripack ska hjälpa Smartports bygga soltak med batterilager i Sverige, Frankrike och övriga Europa. 

NyheterLäs mer...
Nu är IAR finskt
20 okt 2025 12:53 - Jan Tångring
Nu är IAR finskt

94 procent av Uppsalabolaget IAR:s ägare har sålt sitt innehav till finska Qt som därmed passerat den magiska gräns där det kan tvångsinlösa resten.

NyheterLäs mer...
Nexperia Kina: Ignorera order från Nederländerna
20 okt 2025 09:01 - Per Henricsson
Nexperia Kina: Ignorera order från Nederländerna

Efter det att Nederländernas regering tagit kontroll över Nexperia, som ägs av kinesiska Wingtech, uppmanar nu ledningen för det kinesiska dotterbolaget de anställda att bara lyda order från den lokala ledningen, rapporterar South China Morning Post.

NyheterLäs mer...
Ny fabrik i Växjö framtidssäkrar Micropower
20 okt 2025 07:40 - Per Henricsson
Ny fabrik i Växjö framtidssäkrar Micropower

Den 26 september invigdes Micropowers nya fabrik i Växjö – en anläggning på 25 000 kvadratmeter som samlar kontor, labb och produktion under ett tak. Här utvecklar och tillverkar bolaget batterier och laddare för truckar, AGV:er, kranar och andra fordon inom framför allt materialhantering.

REPORTAGELäs mer...
Infineon släpper verktyg för edge-AI
17 okt 2025 15:57 - Jan Tångring
Infineon släpper verktyg för edge-AI

Infineon sälpper nya verktyg för AI-utveckling på sin mikrokotrollerfamilj PSoc Edge. AI Suite heter en mjukvarusvit som adderas till utvecklarmiljön Deepcraft. 

ProduktLäs mer...
Rise i koreanskt  chipcenter
17 okt 2025 14:50 - Jan Tångring
Rise i koreanskt  chipcenter

Svenska forskningsinstitutet Rise och koreanska kollegan Kentech (Korea Institute of Energy Technology) etablerar ett gemensamt forskningscentrum i Naju City, Sydkorea, kring elektrifiering av transportsektorn och industrin.

NyheterLäs mer...
ST väljer svensk protokollstack
17 okt 2025 14:23 - Jan Tångring

Europeiska halvledartillverkarem ST Microelectronics adderar svenska RT-Labs implementeringar av industriell Ethernet till sina utvecklingsmiljöer för STM32.

ProduktLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)