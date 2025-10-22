Spanien kandidat för BYD-bilfabrik

Nyhetsbyrån Reuters presenterar ytterligare en läcka om BYD:s planer på europeiska elbilsbilfabriker. Efter Tyskland ska det nu vara Spanien som BYD tittar extra på.

Det är känt sedan tidigare att världens största elbilstillverkare, kinesiska BYD, planerar ytterligare en elbilsfabrik i Europa. Spanien pekas nu ut av källor till Reuters som huvudkandidat.

– Spanien vore en idealisk plats för en fortsatt utbyggnad av BYD:s europeiska tillverkningsnärvaro, tack vare sin industriella infrastruktur och billiga el, har Alberto De Aza, BYD:s landschef för Spanien och Portugal, sagt till Reuters.

Ett beslut väntas innan årets slut. Kinesiska myndigheter måste godkänna planen.

BYD har sedan tidigare en elbussfabrik i Ungern och bygger elbilsfabriker i Turkiet och Ungern. Den ungerska fabriken skulle enligt tidigare planer ha startat innan årets slut, men den har senarelagts. Bilfabriken i Turkiet väntas tas i drift nästa år.

Tyskland har utvärderats som möjligt värdland, men höga kostnader för arbetskraft och energi ska ha försvårat det alternativet.

Spanien håller på att bli ett av EU:s centrum för elbilsekosystemet. Volkswagen, Chery, Stellantis och CATL investerar redan i fordon och batterier.

BYD planerar att i framtiden tillverka alla sina bilar för den europeiska marknaden i Europa. En fördel med det är att BYD blir mindre sårbart i handelskriget mellan Kina och EU.

Inte osårbart – EU granskar under vilka ekonomiska villkor som Ungernbilfabriken byggs. Men tillverkning i Europa slipper företaget i alla fall från extratullen på 17 procent (med normaltull blir det totalt 27 procent).

Strafftullarna gäller elbilar, men BYD har även laddhybrider i sitt utbud, och de utgjorde 70 procent av BYD:s fösäljning i EU i december. Under de närmaste åren kommer det att fortsätta att vara laddfossiler som dominerar BYD:s EU-försäljning.

BYD:s försäljning i Europa ökade med 280 procent under årets åtta första månader jämfört med samma period 2024. Sjuttio procent av försäljningen i december var laddfossiler.