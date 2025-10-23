Nexperia varnar för stoppade leveranser från Kina

Redan den 10 oktober varnade halvledartillverkaren Nexperia den tyska branschorganisationen VDA att företaget inte längre kunde garantera leveranser. Först den 21 oktober gick VDA ut med ett pressmeddelande. Bakgrunden är att den nederländska staten den 30 september tog kontroll över bolaget samtidigt som större delen av test och kapsling sker i Kina, som ställt sig på den kinesiska ägarens sida i konflikten.

Beslutet är inte tänkt att påverka verksamheten och inte heller de ekonomiska villkoren för Wingtech. Men de anställda i Kina har uppmanats av den lokala ledningen att inte följa order från huvudkontoret i Nijmegen.

Uppgifter i den tyska tidningen Bild gör gällande att konflikten redan lett till att Volkswagen tvingats stoppa produktionen av Golfmodellen, något som bolaget tillbakavisar med hänvisning till att stoppet varit planerat sedan länge.

Volkswagen köper inte kretsar direkt av Nexperia men de finns i underleverantörernas produkter. En genomsnittlig bil innehåller 400 till 500 Nexperiakretsar.

Företaget knoppades av från NXP år 2017 och omsatte cirka två miljarder dollar i fjol. Företaget utvecklar och tillverkar en myriad av små diskreta komponenter, men också kraftkomponenter och analoga kretsar. I fjol blev det 110 miljarder stycken.