Chalmers pixlar små som ögats synceller

Ett elektroniskt papper med pixlar så små – världens minsta – att de motsvarar det mänskliga ögats upplösningsförmåga. Det har forskare vid Chalmers, Göteborgs universitet och Uppsala universitet utvecklat.

Forskarna demonstrerade tekniken genom att återge Gustav Klimts målning Kyssen på 1,4x1,9 millimeter – 1/4000 av en smartphone-skärm.

Pixlarna mäter 560 nanometer. Det motsvarar ungefär en enda av ögats fotoreceptorer.

Skärmens storlek är jämförbar med pupillen i ett mänskligt öga. Det ger en upplösning på över 25 000 ppi – tillräckligt för att skapa bilder som ögat inte kan skilja från verkligheten.

Den nya skärmen, kallad retina E-papper, kan kanske komma till användning i cyberhjälmar och smarta glasögon där skärmen sitter nära ögat. Upplevelsen begränsas av att dagens pixlar inte kan bli tillräckligt små.

Skärmen är passiv, det vill säga innehåller ingen egen ljuskälla, utan pixlarnas färger uppstår när omgivningens ljus träffar små strukturer på en yta. Samma princip finns i påfåglars praktfulla fjäderdräkter.

I de ultrasmå pixlarna finns partiklar av volframoxid. Genom att justera partiklarnas storlek och hur de placeras i förhållande till varandra styr forskarna hur ljusets olika färger sprids och reflekteras. De lyckades skapa rött, grönt och blått, som kan användas för att generera alla färger.

Genom att lägga på en svag spänning kan partiklarna ”släckas” och blir svarta.

Giovanni Volpe

– Det här är ett stort steg för utvecklingen av skärmar som kan krympas till miniatyrformat samtidigt som kvaliteten ökar och energiförbrukningen minskar, säger Giovanni Volpe, professor vid institutionen för fysik vid Göteborgs universitet.

– Tekniken behöver förfinas, men vi tror att retina E-papper kommer att få stor betydelse inom sitt fält och så småningom påverka oss alla

Tekniken beskrivs i en artikel i tidskriften Nature: Video‐rate tunable colour electronic paper with human resolution.