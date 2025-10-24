JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Silex blev Årets fotonikföretag

Silex blev Årets fotonikföretag

Silex Microsystems grundades för 25 år sedan och har utvecklats till ett världsledande foundry för mikromekanik. Tekniken är tätt knuten till fotonikindustrin, och resulterar i mindre, snabbare och effektivare system.

Motiveringen lyder:

Denna utmärkelse erkänner Silex Microsystems för dess ledande roll i att skapa framtiden för mikromekaniska komponenter – och därigenom visa den avgörande betydelsen av svensk fotonik på den globala scenen.    Företagets unika produktionskapacitet är nyckeln till avancerade fotoniktillämpningar som mikrospeglar, optiska sändtagare, värmeavbildning och Lidar-system.
Utöver sina tekniska framgångar har Silex Microsystems också visat en imponerande finansiell utveckling med stark tillväxt och utmärkt lönsamhet. Denna framgång bekräftar bolagets position som en robust förebild för svensk högteknologisk tillverkning.
   För sin banbrytande mikromekanik och sina betydande bidrag till det globala fotonikekosystemet är Silex Microsystems AB en mycket värdig mottagare av PhotonicSwedens utmärkelse Company of the Year.

 

Nyheter
Sågverkens nya verktyg: Lokala datacenter, öppen källkod och 5G
24 okt 2025 08:52 - Göte Andersson
Sågverkens nya verktyg: Lokala datacenter, öppen källkod och 5G

De tre sågverksföretagen Fiskarheden, Norra Skog och SCA vill ersätta Windowsdatorer och proprietär programvara med lokala datacenter, virtuella dataplattformar, programvara baserad på öppen källkod och lokal 5G-täckning. 

REPORTAGE
Synaptics först med Googles öppna NPU i kisel
23 okt 2025 13:54 - Per Henricsson
Synaptics först med Googles öppna NPU i kisel

Amerikanska Synaptics lanserar Astra SL2600, en ny serie systemkretsar med AI-acceleratorer för IoT-enheter på kanten. Det är dessutom den första kommersiella implementeringen av Googles öppna NPU Coral i kisel. 

Produkt
Chalmers pixlar små som ögats synceller
23 okt 2025 13:19 - Jan Tångring
Chalmers pixlar små som ögats synceller

Ett elektroniskt papper med pixlar så små – världens minsta – att de motsvarar det mänskliga ögats upplösningsförmåga. Det har forskare vid Chalmers, Göteborgs universitet och Uppsala universitet utvecklat.

Nyheter
Generation två av drakfrukten
23 okt 2025 10:22 - Per Henricsson
Generation två av drakfrukten

Slovenska Red Pitaya har släppt den andra generationen av ett FPGA-baserat kort som används för att skapa allt från oscilloskop och signalgeneratorer till spektrumanalysatorer och inbyggda styrsystem. Plattformen används i undervisning, forskning och industriella miljöer.

Produkt
Nexperia varnar för stoppade leveranser från Kina
23 okt 2025 08:11 - Per Henricsson
Nexperia varnar för stoppade leveranser från Kina

 Redan den 10 oktober varnade halvledartillverkaren Nexperia den tyska branschorganisationen VDA att företaget inte längre kunde garantera leveranser. Först den 21 oktober gick VDA ut med ett pressmeddelande. Bakgrunden är att den nederländska staten den 30 september tog kontroll över bolaget samtidigt som större delen av test och kapsling sker i Kina, som ställt sig på den kinesiska ägarens sida i konflikten.

Nyheter
22 okt 2025 15:48 - Jan Tångring
Atlas är inte superintelligent men kommer spara tid

Jan Tångring:
Atlas är inte superintelligent men kommer spara tid 
Open AI:s webbläsare Atlas har just tecknat en prenumeration på Elektroniktidningen. Det gick långsamt och gick säkert löst på ett antal petaflops – klimatet gråter – men det gick. Ytterligare en lågt hängande frukt har plockats ur generativ AI-trädet.

KRÖNIKA
Första kretsarna för Wi-Fi 8
22 okt 2025 13:33 - Per Henricsson
Första kretsarna för Wi-Fi 8

Broadcom har lanserat vad det beskriver som de första kretsarna för Wi-Fi 8. Till skillnad från tidigare generationer av wifi, som prioriterade maximal datahastighet, fokuserar Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) på hög tillförlitlighet, låg latens och effektivitet för AI-drivna nätverk på kanten.

Produkt
Nya noder gör IoT World till en nationell plattform
22 okt 2025 11:37 - Per Henricsson
Nya noder gör IoT World till en nationell plattform

Efter sommaren har klusterorganisationen IoT World med bas i Linköping tagit ett stort kliv mot att bli en riksangelägenhet. Tack vare finansiering från IoT Sverige och Vinnova finns det numera noder även i Jönköping, Kalmar och Borlänge plus att operatören Tre skapat en nod i Stockholm.

REPORTAGE
Gamla metoder kan göra AI mer pålitligt
22 okt 2025 13:32 - ÖREBRO UNIVERSITET

Dagens AI-verktyg resonerar inte – de anpassar sig främst efter mönster och statistik. För att göra ChatGPT och liknande system smartare kan lösningen vara att lita mer på traditionella metoder som har använts i årtionden. Det visar Rishi Hazra, som forskar om AI-verktyg vid Örebro universitet.

Nyheter
NXP IMX för sensorintelligens i fordon
22 okt 2025 08:30 - Jan Tångring
NXP IMX för sensorintelligens i fordon

NXP:s Arm-processor IMX 952 (i.MX 952) kan användas för förarövervakning, barnnärvarodetektering och annan AI-stödd sensorbaserad säkerhet i fordon.

Produkt
Spanien kandidat för BYD-fabrik
22 okt 2025 07:55 - Jan Tångring
Spanien kandidat för BYD-fabrik

Nyhetsbyrån Reuters presenterar ytterligare en läcka om BYD:s planer på europeiska elbilsbilfabriker. Efter Tyskland ska det nu vara Spanien som BYD tittar extra på.

Nyheter
CN Rood breddar med USB-instrument
22 okt 2025 07:55 - Per Henricsson
CN Rood breddar med USB-instrument

Den nederländska test- och mätdistributören CN Rood utökar sitt samarbete med brittiska Pico Technology till Norden. Företaget kommer att sälja, supporta och utbilda kring Picos sortiment i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.

Nyheter
Volvo lanserar gratis hemladdning
21 okt 2025 15:37 - Per Henricsson
Volvo lanserar gratis hemladdning

Biltillverkaren Volvo erbjuder från och med februari nästa år bilköpare i Sverige ett års gratis el för att ladda sin nya eldrivna bil hemma. Erbjudandet ges i samarbete med Vattenfall och förutsätter ett elhandelsavtal med Vattenfall.

Nyheter
Budgetoscilloskop med teknik från toppmodellerna
21 okt 2025 10:48 - Per Henricsson
Budgetoscilloskop med teknik från toppmodellerna

MXO 3 använder samma asic och teknikblock som storasyskonen MXO 4 och MXO 5. Dessutom är det första gången Rohde & Schwarz erbjuder en budgetmodell med åtta kanaler.

Produkt
Kontraktstillverkaren Norautron får ny ägare
21 okt 2025 10:49 - Per Henricsson
Kontraktstillverkaren Norautron får ny ägare

Den nordiska investmentfonden Norvestor tar över kontraktstillverkaren Norautron med huvudkontor i norska Horten. Familjen Broch, som grundade företaget 1989, kvarstår som minoritetsägare genom Embron.

Nyheter
Curls skapare får IVA-medalj
21 okt 2025 09:16 - Jan Tångring
Curls skapare får IVA-medalj

Daniel Stenberg adderar Ivas Guldmedalj till sin samling utmärkelser för den öppna programvaran Curl – ”en global kommunikationsryggrad”.

Nyheter
Keysights köp av Spirent klart
21 okt 2025 08:29 - Per Henricsson
Keysights köp av Spirent klart

I mars förra året gav sig Keysight in i budstriden om den brittiska testspecialisten Spirent Communications. Nu är affären i hamn, men för att komma dit tvingades den amerikanska jätten avstå delar av Spirent.

Nyheter
TeraSi: Från komponenttillverkare till systemleverantör
21 okt 2025 07:59 - Per Henricsson
TeraSi: Från komponenttillverkare till systemleverantör

Som en Gopro-kamera fast för snabb, trådlös kommunikation på millimetervågsområdet. Ett annat sätt att beskriva RU1 från Kistabaserade TeraSi är att jämföra den med radiolänkarna som kopplar upp mobilnätets basstationer där det saknas fiber.

REPORTAGE
Samarbete: Läs social robotik i Frankrike eller Rumänien
20 okt 2025 15:46 - Jan Tångring
Samarbete: Läs social robotik i Frankrike eller Rumänien

Örebro universitet startar ett tvåårigt masterprogram inom AI, social robotik, etik och hälsa. En av terminerna läser du i Frankrike på universitetet Tours eller i Rumänien på universitetet i Suceava.

Nyheter
