Silex blev Årets fotonikföretag

Silex Microsystems grundades för 25 år sedan och har utvecklats till ett världsledande foundry för mikromekanik. Tekniken är tätt knuten till fotonikindustrin, och resulterar i mindre, snabbare och effektivare system.

Motiveringen lyder:

Denna utmärkelse erkänner Silex Microsystems för dess ledande roll i att skapa framtiden för mikromekaniska komponenter – och därigenom visa den avgörande betydelsen av svensk fotonik på den globala scenen. Företagets unika produktionskapacitet är nyckeln till avancerade fotoniktillämpningar som mikrospeglar, optiska sändtagare, värmeavbildning och Lidar-system.

Utöver sina tekniska framgångar har Silex Microsystems också visat en imponerande finansiell utveckling med stark tillväxt och utmärkt lönsamhet. Denna framgång bekräftar bolagets position som en robust förebild för svensk högteknologisk tillverkning.

För sin banbrytande mikromekanik och sina betydande bidrag till det globala fotonikekosystemet är Silex Microsystems AB en mycket värdig mottagare av PhotonicSwedens utmärkelse Company of the Year.