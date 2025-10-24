Ericssons kontor blir bostäder

När Ericsson lämnar delar av sina lokaler i Kista vid årsskiftet är huvudspåret för fastighetsbolaget Corem, som äger husen, att bygga om dem till bostäder. Det skriver nyhetsbyrån Direkt.

I början av året blev det känt att Ericsson sagt upp ett hyresavtal på 33 000 kvadratmeter i Kista till sista december. Efter förändringen kommer bolaget att fortsätta hyra 56 000 kvadratmeter av fastighetsbolaget Corem.

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt säger Corems huvudägare, Roger Arnhult, att bolagets huvudspår är att omvandla lokalerna till bostäder. Troligen i samarbete med någon extern part som kan bostäder. Corem sysslar med lokaler till företag.

Det finns inga uppgifter om att Ericsson tecknat något nytt hyresavtal i andra delar av Stockholm som ersättning för de uppsagda lokalerna.