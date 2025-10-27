FET-transistorn fyller hundra

I år är det hundra år sedan fälteffekttransistorn först dokumenterades. Det skedde genom en patentansökan den 22 oktober 1925 av Julius Lilienfeld.

Det tog lång tid innan fälteffekttransistorn slog igenom kommersiellt men idag är den grunden för integrerade kretsar för logik, minne, kommunikation och mycket mer.

Organisationen IEEE Electron Devices Society (EDS) planerar för olika aktiviteter i år och nästa år för att uppmärksamma jubileet.

Även i Sverige kan det hända saker, vi återkommer när vi vet mer.

Ur Wikipedia:

Julius Edgar Lilienfeld (18 april 1882 – 28 augusti 1963) var en österrikisk-ungersk, och senare amerikansk (han flyttade dit 1921), elektroingenjör och fysiker som har tillskrivits det första patentet på fälteffekttransistorn år 1925. Han lyckades dock aldrig bygga en fungerande och praktiskt användbar halvledartransistor baserad på sitt koncept. Eftersom han dessutom inte publicerade några artiklar i vetenskapliga tidskrifter och inte hade tillgång till halvledarmaterial av tillräcklig renhet, fick hans FET-patent aldrig något större genomslag, vilket ledde till förvirring hos senare uppfinnare.