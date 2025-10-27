Ericsson och Nokia samarbetar om videokodning för 6G

Telekomjättarna Ericsson och Nokia utvecklar tillsammans med Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) i Berlin nästa generations standard för videokodning. Det kan bli en nyckelteknik för videoupplevelser över 6G.

Det är första gången de tre aktörerna samarbetar inom videokodning. Resultatet är ett nytt kodningskoncept som ger avsevärt högre kompressionseffektivitet än dagens standarder – H.264/AVC, H.265/HEVC och H.266/VVC – utan att komplexiteten ökar nämnvärt, uppger företagen i ett pressmeddelande.

Samtidigt ska både energieffektivitet och skalbarhet bli bättre.

Det gemensamma forskningsarbetet har resulterat i en demonstrator som redan fått positiv återkoppling från de internationella standardiseringsorganen ITU-T Video Coding Experts Group och ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG).

Den kommande videokodningsstandarden väntas bli färdig kring 2029 eller 2030, samtidigt som 6G-näten börjar rullas ut. Standarden ska möta kraven för framtidens digitala medier – allt från högupplöst mobilstreaming till interaktiva, låglatenta och AI-genererade upplevelser.

Användningsområdena spänner brett: professionellt och användargenererat innehåll, spel, 3D-video, maskinseende, samt tillämpningar inom fordons- och industrisektorn.