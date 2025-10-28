Qualcomm ger sig in i AI-molnet

Elva procent steg den amerikanska mobilprocessorjätten Qualcomm på börsen efter att ha annonserat att det blåser nytt liv i sin AI-acceleratorfamilj för att serva den omättliga AI-industrin med beräkningskraft.

Det investeras just nu biljoner dollar i hårdvara för generativ AI. Qualcomm ger sig in i matchen och uppfattas av börsen som en plausibel utmanare av AMD och framför allt Nvidia. Eller så ska Qualcomms kursökning på elva procent tolkas som att börsen anser att den jästa AI-kakan räcker till ännu fler?

Qualcomm är en av giganterna på en helt annat processormarknad – smarttelefoner – men har försökt slå sig in på serversidan förr. Föregångaren AI100 släpptes år 2020 med hopp om att få Meta som kund, men det sägs ha fallit på mjukvarustödet. Att det är svårt att utmana Nvidia i AI-server – det finns dussintals utmanare – är i mycket en effekt av att alla redan investerat i Nvidias mjukvaruplattform.

Qualcomm har en förmögen kund, så det är svårt att argumentera emot att AI100 väcks till liv i två uppdaterade efterföljare, kallade AI200 och AI250, med fler Tops, minne och bandbredd. Kunden är Humain, en startup som bygger AI-datacenter i Saudiarabien. Qualcomm är inte exklusiv leverantör till Humain, som sedan tidigare har ännu större avtal med både Nvidia och AMD. Och med Groq, en annan av utmanarna.

AI200 och AI250 ska göra AI-inferenser ”till branschens lägsta totalkostnad” enligt Qualcomms marknadsföring. Qualcomm kommer att leverera dem i vätskekylda rack på 160 kW från nästa år (AI200) och nästnästa år (AI250).