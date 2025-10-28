Nordic Chip Collaboration: En timme om kapital

Den 13 november bjuder Business Sweden tillsammans med sina kollegor i Finland och Norge in till ett webbinarium om finansiering av halvledarbolag.
The Nordic Chip Collaboration lanserades den 8 oktober i fjol med ambitionen att stärka samarbetet mellan halvledarföretag i Norden. Förra våren arrangerades ett entimmes webinarium om hållbarhetsfrågor inom halvledarindustrin och i slutet av året en tvådagarskonferens i Helsingfors.
Den 13 november är det dags för en entimmes webbsändning kring finansieringsfrågor. Representanter för Cloudberry VC, Industridonden och Innovation Norway ger sin syn på frågan.