Nordic Chip Collaboration: En timme om kapital

Den 13 november bjuder Business Sweden tillsammans med sina kollegor i Finland och Norge in till ett webbinarium om finansiering av halvledarbolag.

The Nordic Chip Collaboration lanserades den 8 oktober i fjol med ambitionen att stärka samarbetet mellan halvledarföretag i Norden. Förra våren arrangerades ett entimmes webinarium om hållbarhetsfrågor inom halvledarindustrin och i slutet av året en tvådagarskonferens i Helsingfors.

Den 13 november är det dags för en entimmes webbsändning kring finansieringsfrågor. Representanter för Cloudberry VC, Industridonden och Innovation Norway ger sin syn på frågan.

Mer information och anmälan finns här