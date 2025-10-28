Ericsson skaffar lokaler i city

Telekomjätten Ericsson har fått mycket uppmärksamhet för beslutet att dra ned på lokalerna i Kista men har samtidigt hyrt ett mindre kontor nära centralstationen. Det handlar om 600 till 800 kvadratmeter som Google lämnat, skriver Fastighetsvärlden.

Fastighetsvärlden har tidigare berättat att Google lämnat ytor på Kungsbron 2 och det är det nionde våningsplanet som Ericsson nu tagit över.

Ericsson flyttade enligt uppgift till Fastighetsvärlden in under sommaren. Ericssons logga finns på fasaden mot spårområdet och även inne i fastigheten.

Enligt tidningen rör det sig om en relativt liten yta, cirka 600 till 800 kvadratmeter.

Fastigheten byggdes år 2009 som en överdäckning av spårområdet och innehåller även en direktnedgång till Arlanda Express. Den totala ytan är på cirka 18 000 kvadratmeter.