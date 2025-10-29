Productronica firar 50 år

Den 18–21 november firar produktionsmässan Productronica i München sitt 50-årsjubileum. Årets upplaga har fokus på tre områden: avancerad kapsling, kraftelektronik och tillförlitlig elektronik.

Mer än 1 600 företag från över 50 länder finns på plats med produkter och teknik för framtidens elektronikproduktion. Jämfört med förra gången, år 2023, har antalet utställare ökat med 16 procent.

Mässan fyller sju hallar med en total yta på 80 000 kvadratmeter medan parallellmässan Semicon Europa breder ut sig över ytterligare 25 000 kvadratmeter med produkter och tjänster för tillverkning av halvledare.

Mässans teman är mönsterkort, kretskort, kablage och tillverkning men också halvledare, framtidens produktion och produktionstöd. Demonstrationer och föredrag kompletterar utställningen.

Bland annat har institutet Fraunhofer IZM satt upp en tillverkningslina i hall B2 där 21 företag på 360 m² visar alla steg i modern kretskortstillverkning – från märkning till laserseparation. Besökarna kan även följa produktionslinjens faktiska energiförbrukning i realtid och se hur klimatavtrycket förändras under processen.