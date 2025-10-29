JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Globalfoundries bekräftar utbyggnaden i Dresden

I somras kunde den tyska tidningen Handelsblatt avslöja att det amerikanska foundryt Globalfoundries och den tyska staten var nära att enas om ett stöd på flera hundra miljoner euro för en utbyggnad av fabriken i Dresden. Igår besökte landets förbundskansler Friedrich Merz fabriken samtidigt som Globalfoundries släppte ett pressmeddelande som bekräftade planerna.

Det har ända sedan 2021 pågått samtal mellan Globalfoundries och den tyska staten om nya subventioner till halvledarfabriken i Dresden. Igår blev det klart att utbyggnaden, som går under namnet Sprint, kostar 1,1 miljarder euro. Inget sägs dock om hur stora subventionerna från den tyska staten och delstaten Sachsen blir men de faller inom ramen för EU:s Chips Act och ska vara färdigförhandlade senare i år.

När allt är klart i slutet av år 2028 ska kapaciteten ha ökat till en miljon wafers per år.

I Dresden finns äldre CMOS-processer från 55 nm ner till 28 nm. Dessutom har företaget en energisnål FD-SOI-process på 22 nm sedan tio år tillbaka. 

Globalfoundries deltar i den europeiska pilotlinan för kisel-på-isolator (FD-SOI) som ska utveckla två nya processnoder, 10 nm och 7 nm.

Företaget har tidigare annonserat planer på att bygga en fabrik i Frankrike tillsammans med ST Microelectronics för just kisel-på-isolator till en kostnad på 5,7 miljarder euro, varav franska staten skulle stå för 2,9 miljarder. De byggplanerna lades på is i början av året.

29 okt 2025 11:28 - Per Henricsson
