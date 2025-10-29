Nvidia investerar en miljard dollar i Nokia

AI-jätten Nvidia ska köpa nytryckta aktier i Nokia för en miljard dollar vilket ger 2,6 procent av rösterna. Affären presenteras som ett samarbete mellan bolagen med fokus på AI i radionätet plus fiberoptisk kommunikation i datacentren.

Att AI är på väg in i mobilnäten är i sig ingen nyhet, det ryktades redan i februari förra året att Nvidia skapat en avdelning som skulle skräddarsy AI-chip för olika tillämpningar och telekom nämndes som en av dessa.

Strax därefter, på mobilmässan i Barcelona, lanserades AI-Ran Alliance. Gruppen samlar en rad tungviktare kring uppgiften att förena radiodelen av mobilnäten med AI.

Radionäten blir allt mer komplexa med tjänster som prioriterar trafiken, garanterar kvaliteten eller levererar positionsuppgifter. För operatörerna är det också viktigt att minimera effektförbrukningen och använda hårdvaran så effektivt som möjligt.

Här kan AI underlätta arbetet plus att tekniken öppnar möjligheter att erbjuda helt nya tjänster när AI-algoritmerna kan flyttas från molnet till servrar ute i näten. Tanken är att samma servrar ska nyttjas både för att optimera näten som för att köra nya tjänster som operatörerna kan erbjuda, liksom kundapplikationer. Dock måste nätet ges prioritet.

AI-RAN Alliance har tagit på sig uppdraget att omvandla visionerna till verklighet på vägen mot 6G. Organisationen har grundats av några av de namnkunnigaste bolagen. Från telekomsidan är det Ericsson, Nokia och Samsung, medan AWS och Microsoft representerar ”molnet”. T-Mobile och Softbank är operatörer plus att halvledarvärlden representeras av Nvidia och Arm.

Av pressmeddelandet från Nokia framgår också att Nvidia är intresserat av det finska bolaget kunnande kommunikationslösningar för datacenter, i praktiken fiberoptisk kommunikation. En verksamhet som Nokia fick med förvärvet av Alcatel-Lucent 2015.