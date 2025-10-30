Nvidia vill se 6G "Made in America"

AI-jätten Nvidia vill att nästa generations mobilnät utvecklas i USA. På utvecklarkonferensen GTC i Washington denna vecka presenterade bolaget vad det kallar världens första ”AI-native, helt amerikanska telekomstack” för 6G – men investerar också en miljard dollar i bolaget för att öka chanserna att visionen blir verklighet.

Den nya telekomstacken bygger på plattformen AI Aerial, Nvidias system för att designa, träna och driftsätta AI-drivna 5G- och 6G-nät. Lösningen kombinerar hårdvara, mjukvara och utvecklingsverktyg och kompletteras med radionätsprodukter från ORAN Development Company, kärnnät och användarplansmjukvara från Cisco samt specialiserade 6G-applikationer från Mitre och Booz Allen. Operatören T-Mobile är också partner, enligt ett pressmeddelande från bolagen.

Samtidigt lanserade Nvidia hårdvaruplattformen Aerial RAN Computer (ARC) Pro, avsedd att installera i basstationerna. Målet är att operatörer ska kunna uppgradera från 5G till 6G via mjukvaruuppdateringar och samtidigt få kapacitet att köra AI-tjänster lokalt i nätet.

Det pågår redan ett globalt arbete med att föra in AI i radionätet. På mobilmässan i Barcelona i fjol lanserades AI-RAN Alliance med det uttalade målet att förena radiodelen av mobilnäten med AI. Nokia, Ericsson och Nvidia var tre av grundarna.

Värt att notera är att 6G ännu inte standardiserats och förväntas bli kommersiellt runt 2030. Nvidias initiativ kan därför ses som ett sätt att påverka processen.

För att öka möjligheterna för att visionen att bli verklighet köper Nvidia dessutom in sig i Nokia för en miljard dollar. Ambitionen är att integrera ARC-plattformen i Nokias Airscale-familj av radionätsprodukter.

T-Mobile planerar att börja testa den gemensamma AI-RAN-lösningen nästa år.