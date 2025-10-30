Kina pausar exportkontrollen av sällsynta jordartsmetaller

Kinas och USA:s presidenter möttes i natt i Busan i Sydkorea. Ett resultat av mötet är att Kina enligt internationella medier pausar de senaste exportrestriktionerna på sällsynta jordartsmetaller i ett år mot att USA sänker tullarna på kinesiska varor med 10 procent, till 47 procent.

Exakt vad som gäller är som alltid – efter den här typen av möten – oklart särskilt som ledarna inte höll någon gemensam presskonferens efteråt.

Donald Trump sade efter han lämnat mötet att frågan var "löst” men Reuters har läst ett uttalande från det kinesiska handelsministeriet som säger att de utökade restriktioner som infördes 9 oktober pausas ett år. Bland annat utökades antalet ämnen till 17 stycken. Däremot sägs inget om de exportrestriktioner för sju ämnen som infördes i april och som bland annat omfattar gallium.