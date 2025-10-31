ABB fixar ström till sju skotska elfärjor

ABB ska leverera eldistributions- och framdrivningssystem till sju helelektriska färjor. Begränsat utrymme är en utmaning – färjor är en kompakt miljö.

Fartygen ska levereras mellan slutet av 2027 och början av 2029. ABB ska leverera Compact Onboard DC Grid, ett eldistributions- och framdrivningssystem.

ABB kommer också att tillhandahålla landanslutningsteknik för färjeterminaler, med början i Kennacraig och Port Askaig, för strömförsörjning från elnätet. Färjor och färjeterminaler ägs av skotska Caledonian Maritime Assets.

Färjorna är 50 meter långa och är en del av ett program att förnya småfartygsflottan. De kommer att trafikera nio rutter i området kring Clyde och Hebriderna på Skottlands västkust, och var och en transportera upp till 200 passagerare och 24 bilar åt gången – med undantag för ett fartyg, som har kapacitet för 250 passagerare och 16 bilar.

Projektet medfinansieras av den skotska regeringen.

Compact Onboard DC Grid är utvecklat specifikt för små och medelstora el- och hybridfartyg. Det består av ett kortslutningstestat marint DC-ställverk och den väggmonterade mobila växelriktaren HES880. Kraft- och energihantering, larm samt övervakning är integrerat.

När ABB:s landanslutningssystem är i drift stänger fartyget av motorerna och ansluter till elnätet. Det minskar inte bara klimatutsläppen utan även bullret i hamnområdet.

Ordern vanns tillsammans med Polenbaserade Remontowa Shipbuilding.

ABB:s affärsområde Process Automation adresserar energi, vatten, material, varuproduktion och transport. Med process-, hybrid- och maritim industri som en av kundgrupperna.