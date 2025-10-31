EU utvecklar batteriproduktionsteknik

Tyska forskningsinstitutet Fraunhofer – och 16 partners – ska ta fram en effektiv och hållbar metod för att volymtillverka anoder för LiM (litium-metallbatterier).

Till år 2029 ska projektet ha tagit fram en rulle-till-rulle-anläggning för produktion av anodfolier av litium-metall.

Litiummetallbatterier har högre energitäthet än litiumjonbatterier, men det saknas mogen teknik för volymtillverkning.

Stellar heter det EU-finansierade projektet, vilket ska utläsas ”Safe, Sustainable, and High-throughput Production of Reliable Lithium Metal Anodes for Gen 4b/4c/5 Batteries”.

4b, 4c och 5 är EU:s egen kategorisering av batterier: fast elektrolyt, fast elektrolyt med litiummetallanod, respektive fast–flytande elektrolythybrid.

Europeiska kommissionen bidrar med 7,9 miljoner euro över fyra år. Utvecklingen sker i Belgien hos Avesta Holding.

I en vakuumkammare appliceras ett tunt litiumskikt på kopparfolie. Tillverkningsprocessen sker kontinuerligt: folien matas från en rulle, beläggs och bearbetas, och lindas sedan upp på en ny. Forskarna ska övervaka filmens egenskaper under processen i komplexa vakuumförhållanden – bland annat skikttjocklek, yta, ledningsförmåga och snittkvalitet.

Fraunhofer ITWM utvecklar optisk mätteknik för att kontrollera anodrullarna.

Den planerade anläggningen ska klara en årlig produktionskapacitet på omkring 60 kilometer anodfolie. Litiumskiktets tjocklek ska vara 5–15 mikrometer.