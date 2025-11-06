Tyskt klartecken att dela information – ska möta Nexperia-brist

Den tyska konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt stoppar inte branschorganisationen VDA:s plan att skapa en digital plattform för att dela information om tillgängliga halvledare inom fordonsindustrin. Initiativet kommer efter att Nexperiakrisen skapat risk för komponentbrist i Europa.

Plattformen ska ge fordons- och underleverantörer ett verktyg för att matcha efterfrågan och tillgång på komponenter från Nexperia som finns i lager. Målet är att fördela kvarvarande komponenter effektivt och därmed förhindra produktionsstopp i närtid.

För att undvika konkurrensproblem får deltagarna inte dela prisinformation, erbjudanden läggs upp anonymt och affärer görs upp mellan parterna utanför systemet. Plattformen ska dessutom drivas av en oberoende part under högst sex månader, skriver Bundeskartellamt i ett pressmeddelande.

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2025/10_30_2025_VDA.html?nn=55030

Beslutet innebär att den tyska fordonsorganisationen VDA kan rulla ut verktyget snabbt – något som enligt Bundeskartellamt kan gynna både industrin och slutkonsumenter genom att lindra effekterna av halvledarbristen som uppstått sedan den nederländska staten tog kontroll över Nexperia vilket fick den kinesiska delen av bolaget att strypa leveranserna av kapslade komponenter. Runt 70 procent av kapsling och test sker i Dongguan, Kina, medan halvledartillverkningen till största delen sker i Manchester, England, och Hamburg, Tyskland.