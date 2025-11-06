Ericsson får fortsatt förtroende av Telia

Telia förlänger sitt mångåriga samarbete med Ericsson kring radioprodukter till mobilnäten, det som kallas RAN, Radio Access Network. Avtalet gäller Sverige, Norge, Litauen och Estland.

Det nya fyraåriga avtalet med Ericsson omfattar utbyggnad och modernisering av 5G-näten för att öka hastighet, kapacitet och täckning – samt lägga grunden för framtida 6G-tjänster och innovationer.

Tilläggas kan att Telia tecknat motsvarande avtal med Nokia för radioprodukter till företagets finska nät och för Nokia på kärnnätet (5GSA core) i de fem länderna.

Samarbetena ska stärka Telias infrastruktur och ge industrin tillgång till nya funktioner som automatiserad tillverkning, logistik och uppkopplade samhällskritiska system inom sjukvård, försvar och transport.

I Sverige når Telias 5G-tjänster 99,9 procent av befolkningen. Ett nytt projekt syftar till att förbättra täckningen längs hela järnvägsnätet fram till 2030.

I Norge har partnerskapet lett till rekord i 5G-prestanda med nedladdningshastigheter nära 4 Gbit/s i test av mm-vågsbandet.

I Litauen har 5G-nätet moderniserats med 95 procent geografisk täckning, och i Estland används Telias och Ericssons privata 5G-lösningar för att driva på digitalisering inom industri och IoT.

Som en del av samarbetet driver företagen även innovationsprogrammet Northstar sedan februari 2023. Det baseras på Telias kärnnät (core-nät) för 5G i kombination med företagets publika radionät för 5G. Network slicing och positionering är två funktioner som deltagarna kan testa men de kan också bygga lokala radionät på en testsajt och ansluta dessa till kärnnätet.