Silex kan noteras i Stockholm

Ägarna till mikromekanikfoundryt Silex överväger att börsnotera bolaget nästa år, skriver nyhetsbyrån Bloomberg. Värderingen kan bli över nio miljarder kronor, nästan dubbelt så mycket som när det svenska konsortiet köpte 55 procent i somras.

Enligt uppgifterna siktar chiptillverkaren Silex Microsystems på en värdering långt över de 5,5 miljarder svenska kronor som bolaget värderas till vid affären i juni där ett konsortium lett av investmentbolagen Bure och Creades tillsammans med ledningsgruppen köpte 55 procent av bolaget.

Resterande 45 procent ägs av det Shenzhen-noterade Sai Micro Electronics.

En av källorna uppger för Bloomberg att bolaget siktar på en potentiell värdering på mer än 1 miljard dollar, motsvarande 9,6 miljarder kronor.

En börsnotering skulle kunna vara ett led i att ta in kapital för den planerade expansionen i Järfälla. Hösten 2023 förvärvade Silex fastigheten där dagens fabrik finns för 260 miljoner kronor. Företaget vill addera 5000 kvadratmeter renrum som ska vara i drift 2028 för att sedan rampas upp under fem år till en kapacitet på 200 000 masklager per månad.

Dagens fabrik använder åttatumsmaskiner men den nya fabriken ska gå upp till tolvtumsmaskiner.