Kina stoppar amerikanska AI-processorer

Kinesiska statligt finansierade datacenter får inte längre köpa amerikanska AI-chip och ska helst avveckla dem de redan har. Det berättar nyhetsbyrån Reuters, som ska ha fått uppgifterna från två källor med insyn.

Förbudet ska ha börjat meddelas under de senaste veckorna.

Nya datacenter får endast använda kinesiska AI-chip. Planerade inköp ska avbrytas. Även datacenter som redan är till 30 procent färdigbyggda måste börja om med kinesiska processorer.

Datacenter som byggts färdigt till mer än 30 procent kommer att bedömas från fall till fall.

Enligt Reuters är det oklart om riktlinjerna gäller hela landet eller bara vissa provinser. Källorna ska inte ha uppgett vilka kinesiska myndigheter som utfärdat ordern.

Det är även oklart hur många projekt som faktiskt omfattas av de nya reglerna. Reuters får inga svar från vare sig Kina, Nvidia, AMD eller Intel.

De flesta kinesiska datacenter har fått någon form av statlig finansiering, enligt Reuters. AI-datacenterprojekt i Kina har sedan 2021 fått över 100 miljarder dollar i statligt stöd.

Vissa projekt ska nu ha lagts på is innan byggstart till följd av direktivet, bland annat en anläggning i en nordvästlig provins som planerade att använda Nvidia-chip, enligt en av källorna.

====

Nvidia har historiskt förlorat mycket pengar på USA:s exportförbud. Nvidias marknadsandel i Kina har gått från 95 procent år 2022 till – noll, enligt Reuters.

Enligt Reuters kommer det nya påbudet slå hårt mot Nvidias förhoppningar om att återta marknadsandelar i Kina.

USA försöker sedan många år utestänga Kina från den mest avancerade halvledartekniken, av säkerhetspolitiska skäl – USA vill ha ett tekniskt försprång.

På sistone har det inneburit exportförbud för de vassaste AI-processorerna från AMD och Nvidia. Kinesiska företag har kämpat för att lägga vantarna på dem ändå, via grå importkanaler.

Men även kinesiska staten sätter alltmer käppar i hjulen för importen. Istället försöker staten styra om företagen till kinesiska AI-processorer. Detta eftersom Kina har samma strategiska intressen som USA: oberoende halvledarteknik – gärna en ledning.

Kinesiska processorer är långsammare och/eller drar mer energi, främst för att USA stänger ute Kina från den mest avancerade chipproduktionstekniken.

Enligt Reuters finns kinesiska företag som närmar sig Nvidia och AMD i prestanda och nämner Huawei, Cambricon, MetaX, Moore Threads och Enflame. Men de bromsas från att vinna mark av att utvecklarna är vana vid Nvidias programvaruekosystem och tvekar att byta till kinesiska alternativ.

Vad gäller AI som tillämpning, noterar Elektroniktidningen att USA:s teknikförsprång ”bara” innebär att det tar längre tid och/eller kostar mer energi för kineserna att träna neuronnät. AI-träning är batchjobb, inte realtid.

Kina har tidigare begränsat företag som gör offentliga affärer från att använda de stympade epa-traktorversioner av AI-processorer som USA tillåter export av.

Här spökar till och med en oro för att de amerikanska processorerna ska vara trojanska hästar som amerikanerna kan använda för att spionera eller som de till och med kan stänga av från USA. Samma paranoia har fått Kina att förbjuda användandet av produkter från Micron i Kinas kritiska infrastruktur.

Ovanpå allt detta pågår dessutom ett handelskrig mellan Kina och USA där Kina exempelvis spelar ut sin dominans inom kritiska mineraler mot de amerikanska halvledarexportstoppen. Genom att styra bort från amerikanska processorer vrider Kina ett vapen ur händerna för USA i det handelskriget.