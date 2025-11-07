Vinnova satsar på batterier

Innovationsmyndigheten Vinnova satsar 316 miljoner kronor fram till 2028 på forskning och innovation inom batteriområdet. Det handlar om allt från råmaterial och produktion till återvinning och återanvändning.
Utvecklingen av en hållbar batteriproduktion är viktigt för att nå klimatmålen, skriver Vinnova, men ger också möjlighet till en konkurrenskraftig industri längs hela batterivärdekedjan. Det handlar om alltifrån utvinning och förädling av råmaterial till produktion av batterier, användning och återvinning.
– Sverige har en stark position med tillgång till råvaror, fossilfri el, kompetens och starka företag och andra aktörer. Samtidigt finns det en stark internationell konkurrens och kapplöpning om batteriinvesteringar, säger Ida Langborg på Vinnova i ett pressmeddelande.
Det osäkra geopolitiska läget skapar också ökat behov av stärkt resiliens.
Satsningen inleds med sju projekt som får stöd med sammanlagt 86 miljoner för vidareutveckling och uppskalning av lösningar, som när de implementerats kan bidra till en hållbar batterivärdekedja.
Tre av projekten som får finansiering:
- Rivus AB ska skala upp en ny typ av batterielektrolyt som är helt fri från metaller och farliga ämnen. Den är vattenbaserad, icke-brandfarlig och kan användas direkt i befintliga flödesbatterier. Genom att undvika metaller som litium och kobolt samt PFAS, blir lösningen billigare och bättre för miljön. Projektet testar tekniken i större skala och i verkliga batterisystem, med sikte på att göra den redo för kommersiell användning.
- Granode utvecklar en ny teknik för batterier som gör elfordon mer effektiva och klimatsmarta. Genom att använda kisel i batteriets anod kan man öka räckvidden, snabba upp laddningen och minska klimatpåverkan. Projektet bygger en demonstrationsanläggning och en skalbar produktionslösning som kan användas i framtida batterifabriker.
- SafeBat är ett projekt som utvecklar en ny teknik som gör batteritillverkning och återvinning säkrare och mer miljövänlig. Projektet fokuserar på att minska farligt damm i fabriker, vilket idag kan ha negativa påverkan för människor och miljö. Den nya lösningen som skalas upp är ett torrt rengöringssystem som minskar risken för olyckor, sparar vatten och återvinner värdefulla metaller. Tekniken testas i svenska batterifabriker och utvärderas av forskare.
