Vinnova satsar på batterier

Innovationsmyndigheten Vinnova satsar 316 miljoner kronor fram till 2028 på forskning och innovation inom batteriområdet. Det handlar om allt från råmaterial och produktion till återvinning och återanvändning.

Utvecklingen av en hållbar batteriproduktion är viktigt för att nå klimatmålen, skriver Vinnova, men ger också möjlighet till en konkurrenskraftig industri längs hela batterivärdekedjan. Det handlar om alltifrån utvinning och förädling av råmaterial till produktion av batterier, användning och återvinning.

– Sverige har en stark position med tillgång till råvaror, fossilfri el, kompetens och starka företag och andra aktörer. Samtidigt finns det en stark internationell konkurrens och kapplöpning om batteriinvesteringar, säger Ida Langborg på Vinnova i ett pressmeddelande.

Det osäkra geopolitiska läget skapar också ökat behov av stärkt resiliens.

Satsningen inleds med sju projekt som får stöd med sammanlagt 86 miljoner för vidareutveckling och uppskalning av lösningar, som när de implementerats kan bidra till en hållbar batterivärdekedja.

Tre av projekten som får finansiering: