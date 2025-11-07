Bloomberg: Nederländerna ger upp Nexperia

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg är den nederländska regeringen redo att släppa kontrollen över halvledarbolaget Nexperia. En förutsättning är att kapslingsfabriken i Kina återupptar leveranserna av kretsar.

På papperet ser det ut som att den nederländska regeringen lägger sig platt. Beslutet att med stöd av en sällan använd lag tillfälligt ta kontroll över Nexperia, och avsätta den kinesiska vd:n, slog tillbaka stenhårt.

Istället för att stoppa påstådda oegentligheter, inklusive tekniköverföring till Kina, ledde beslutet till att många elektroniktillverkare utanför Kina fick problem.

Nexperia sålde för cirka två miljarder doillar i fjol och tillverkar runt 110 miljarder komponenter per år inklusive enkel logik, analogt, MOSFET:ar och dioder.

En normal bil innehåller exempelvis mellan 400 och 500 komponeter från Nexperia medan det i en mobiltelefon finns runt åtta.

Visserligen tillverkas större delen av Nexperias enkla kretsar i Storbritannien och Tyskland, men runt 70 procent av kapslingen sker i Kina. När leveranserna ströps uppstod väldigt snabbt störningar i produktionen.

Enligt Bloomberg är nu den nederländska staten redo att släppa kontrollen i utbyte mot att leveranserna från Kina kommer igång igen.