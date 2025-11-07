En timme om Silex mems-process

Den 26 november är det återigen dags för en träff på Silicon Arena i Kista. Denna gång är det mikromekanikfoundryt Silex teknikchef Niklas Svedin som står på scenen.

Silex knoppades av från KTH för 25 år sedan och har vuxit till den största fristående tillverkaren av mikromekaniska komponenter. Företaget omsatte drygt 1,2 miljarder kronor i fjol och har runt 500 anställda vid fabriken i Järfälla. Där vill bolaget också bygga ut och gå upp till 12-tumsskivor för att öka kapaciteten.

Niklas Svedin kommer att prata om historien och tekniken. Som vanligt finns tid till att att mingla med övriga delegater.

Semiconductor Arena är ett initiativ av Kista Science City, KTH, Rise och Sting.

Eventet startar klockan 16:00 och mer information liksom kostnadsfri anmälan finns här.