JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. En timme om Silex mems-process

En timme om Silex mems-process

Den 26 november är det återigen dags för en träff på Silicon Arena i Kista. Denna gång är det mikromekanikfoundryt Silex teknikchef Niklas Svedin som står på scenen.

Silex knoppades av från KTH för 25 år sedan och har vuxit till den största fristående tillverkaren av mikromekaniska komponenter. Företaget omsatte drygt 1,2 miljarder kronor i fjol och har runt 500 anställda vid fabriken i Järfälla. Där vill bolaget också bygga ut och gå upp till 12-tumsskivor för att öka kapaciteten.

Niklas Svedin kommer att prata om historien och tekniken. Som vanligt finns tid till att att mingla med övriga delegater.

Semiconductor Arena är ett initiativ av Kista Science City, KTH, Rise och Sting. 

Eventet startar klockan 16:00 och mer information liksom kostnadsfri anmälan finns här.

-15/11 # Swerim sajt, box
45 46 48 49 # Comsol (2)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Nya pengar räddar solcellsbolaget
07 nov 2025 14:50 - Per Henricsson
Nya pengar räddar solcellsbolaget

Solcellsbolaget Exeger, som fortfarande väntar på ett kommersiellt genombrott, har tagit in 160 miljoner kronor i form av lån och nytt kapital, skriver Dagens Industri. Pengarna uppskattas räcka till mars nästa år.

NyheterLäs mer...
Microchips produktdata finns i AI-läsbar form
07 nov 2025 14:49 - Jan Tångring
Microchips produktdata finns i AI-läsbar form

Amerikanska Microchip har gjort sin produktkatalog tillgänglig enligt den nya AI-standarden MCP. Elektroniktidningen lyckas inte få svar.

ProduktLäs mer...
En timme om Silex mems-process
07 nov 2025 14:12 - Per Henricsson
En timme om Silex mems-process

Den 26 november är det återigen dags för en träff på Silicon Arena i Kista. Denna gång är det mikromekanikfoundryt Silex teknikchef Niklas Svedin som står på scenen.

NyheterLäs mer...
Bloomberg: Nederländerna ger upp Nexperia
07 nov 2025 10:19 - Per Henricsson
Bloomberg: Nederländerna ger upp Nexperia

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg är den nederländska regeringen redo att släppa kontrollen över halvledarbolaget Nexperia. En förutsättning är att kapslingsfabriken i Kina återupptar leveranserna av kretsar.

NyheterLäs mer...
Vinnova satsar på batterier
07 nov 2025 07:45 - Per Henricsson
Vinnova satsar på batterier

Innovationsmyndigheten Vinnova satsar 316 miljoner kronor fram till 2028 på forskning och innovation inom batteriområdet. Det handlar om allt från råmaterial och produktion till återvinning och återanvändning.

NyheterLäs mer...
Kina stoppar amerikanska AI-processorer
06 nov 2025 13:50 - Jan Tångring
Kina stoppar amerikanska AI-processorer

Kinesiska statligt finansierade datacenter får inte längre köpa amerikanska AI-chip och ska helst avveckla dem de redan har. Det berättar nyhetsbyrån Reuters, som ska ha fått uppgifterna från två källor med insyn.

NyheterLäs mer...
Ericsson får fortsatt förtroende av Telia
06 nov 2025 09:13 - Per Henricsson
Ericsson får fortsatt förtroende av Telia

Telia förlänger sitt mångåriga samarbete med Ericsson kring radioprodukter till mobilnäten, det som kallas RAN, Radio Access Network. Avtalet gäller Sverige, Norge, Litauen och Estland. 

NyheterLäs mer...
Silex kan noteras i Stockholm
06 nov 2025 09:53 - Per Henricsson
Silex kan noteras i Stockholm

Ägarna till mikromekanikfoundryt Silex överväger att börsnotera bolaget nästa år, skriver nyhetsbyrån Bloomberg. Värderingen kan bli över nio miljarder kronor, nästan dubbelt så mycket som när det svenska konsortiet köpte 55 procent i somras.

NyheterLäs mer...
Tyskt klartecken att dela information – ska möta Nexperia-brist
06 nov 2025 08:20 - Per Henricsson
Tyskt klartecken att dela information – ska möta Nexperia-brist

Den tyska konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt stoppar inte branschorganisationen VDA:s plan att skapa en digital plattform för att dela information om tillgängliga halvledare inom fordonsindustrin. Initiativet kommer efter att Nexperiakrisen skapat risk för komponentbrist i Europa.

NyheterLäs mer...
Natriumbatteriet säkrar 80 miljoner
05 nov 2025 10:00 - Per Henricsson
Natriumbatteriet säkrar 80 miljoner

Uppstartbolaget Altris, som utvecklar katodmaterial och tillverkningsteknik för natriumbatterier, har fyllt på kassan med 80,75 miljoner kronor. Samtidigt ändras fokus till kundprojekt och den planerade fabriken i Sandviken skrotas.

NyheterLäs mer...
Risc V ska bli ISO-standard
05 nov 2025 10:16 - Jan Tångring

Organisationen Risc V International får tillåtelse att specificera cpu-arkitekturen Risc V som en ISO-standard. Risc V är redan en öppen standard, men ISO-stämpeln kommer att smörja gångjärnen på dörrar till marknader.

NyheterLäs mer...
Westermo öppnar kontor i Benelux
05 nov 2025 07:59 - Per Henricsson

Västeråsföretaget Westermo, en affärsenhet specialiserat på industriell datakommunikation inom börsnoterade Ependion, ökar närvaron i Beneluxområdet med ett kontor i Nederländerna.

NyheterLäs mer...
Bokningen har öppnat
05 nov 2025 07:27 - Per Henricsson
Bokningen har öppnat

Om ett halvår, den 15 till 16 april, genomförs 2026 års elektronikmässa som återvänder till Göteborg och Åby Arena. Redan nu går det att boka en kostnadsfri entrébiljett.

NyheterLäs mer...
Finsk forskningsfab tar steget till åtta tum
05 nov 2025 07:23 - Per Henricsson
Finsk forskningsfab tar steget till åtta tum

Forskningsinstitutet VTT har uppgraderat sin kiselprocess i renrummet Micronova i Helsingfors till 200 mm. Investeringen är en del av Finlands strävan att avancera i det europeiska ekosystemet för halvledarteknik.

NyheterLäs mer...
Sökes: Buggbottar som städar Curl
04 nov 2025 15:00 - Jan Tångring

Öppenkodsprojektet Curl söker idag aktivt efter hjälp från AI för att hitta kodbuggar. I augusti beskrev Curl felrapporter från AI som spam. Vi har pratat med Curl och med de som fick Curl att byta uppfattning – vad var det som hände?

REPORTAGELäs mer...
Finska VTT ska tillverka Nordamps nanotransistor
04 nov 2025 10:04 - Per Henricsson
Finska VTT ska tillverka Nordamps nanotransistor

Forskningsinstitutet VTT ska tillverka rf-komponenter baserade på Lundabolaget Nordamps nanotrådstransistor. Målet är att visa att tekniken går att skala industriellt. Och potentiella kunder får provexemplar.

NyheterLäs mer...
Nexperiakonflikten trappas ned
04 nov 2025 08:30 - Per Henricsson

Som en del i överenskommelsen mellan USA:s och Kinas presidenter efter mötet i Sydkorea kommer Nexperias kinesiska verksamhet återigen att börja leverera kretsar, skriver BBC. Stoppet har fått många elektroniktillverkare inklusive fordonsindustrins underleverantörer att minska produktionen och leta ersättare.

NyheterLäs mer...
En eftermiddag om IoT
04 nov 2025 08:08 - Per Henricsson
En eftermiddag om IoT

Den 12 november bjuder klusterorganisationen IoT World tillsammans med operatören Tre in till en halvdag i Stockholm med presentationer och utställare från hela IoT-ekosystemet.

NyheterLäs mer...
Luleåforskare formar bolag kring chipletteknik
03 nov 2025 16:03 - Jan Tångring

Luleåforskarna Jerker Delsing, Cristina Paniagua och Shailesh Chouhan ska kommersialisera en patenterad teknik som går att applicera på chipletsystem. Tekniken har en koppling till deras mångåriga projekt Arrowhead.

NyheterLäs mer...
Forskning: Laser av björklöv och jordnötter
03 nov 2025 14:39 - Umu / Elektroniktidningen

En laser där den ljusförstärkande delen består av kolprickar från björklöv och ljusspridande jordnötskärnor – det har byggts av fysiker vid Umeå universitet och universitetet i Shenzen. Miljövänlig laser kan bli ett billigt och lättillgängligt verktyg för bland annat medicinsk diagnostik och bild.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)