Nya pengar räddar solcellsbolaget

Solcellsbolaget Exeger, som fortfarande väntar på ett kommersiellt genombrott, har tagit in 160 miljoner kronor i form av lån och nytt kapital, skriver Dagens Industri. Pengarna uppskattas räcka till mars nästa år.

Exeger startade år 2008 i lokaler på KTH för att utveckla en tryckt solcell som fungerar både inomhus och utomhus. För att skala upp produktionen skaffade företaget så småningom en lokal i Kista där det går att producera 2,5 miljoner kvadratmeter av Powerfoyl, som solcellen döpts till, per år.

Trots ett antal ramavtal med olika kunder, bland annat hörlurstillverkare, har efterfrågan inte tagit fart. Fjolårets omsättning stannade på 8,5 miljoner kronor och Exeger gick back med 406 miljoner kronor, enligt Dagens Industri.

I våras räddades bolaget av ett kapitaltillskott på 150 miljoner kronor och nu har ytterligare 160 miljoner säkrats. Dock består de nya pengarna av ett brygglån på 45 miljoner kronor där långivarna fick halva beloppet i betalning för att de lånade ut pengarna plus en riktad nyemission på 82 miljoner från både befintliga aktieägare och nya investerare.

Vidare genomförs en företrädesemission där man garanterat får in 33 miljoner från två icke-namngivna investerare, skriver Dagens Industri.

Målet är dock att nå upp till 110 miljoner totalt. Om intresset är stort kan emissionen utökas med ytterligare 45 miljoner.

Exeger värderas idag, före kapitaltillskottet, till 67 miljoner kronor, långt från de sju miljarder företaget var värt på toppen år 2021 och 2022.

Sedan start har företaget tagit ungefär 1,8 miljarder kronor.