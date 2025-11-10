Tre timmar gratis el i Australien

Invånarna i tre delstater i Australien kommer att få gratis el under tre timmar varje dag. Det är för att hushållen ska flexa sin förbrukning för att sänka belastningen på elnätet.

Ladda elbilen och kör tvätt och torktumlare när elen är gratis. Det är några tips för dig som bor i Australien. Förslaget presenteras av regeringen och kallas för Solar Sharer – soldelning.

Programmet startar nästa sommar. Först ut är delstaterna New South Wales, sydöstra Queensland och South Australia.

En fjärdedel av Australiens el skapas i solceller. Den är billig, men dygnsvariabel. Mitt på dagen uppstår typiskt ett överskott. Några elbolag erbjuder redan gratisperioder.

Batterier flyttar en del av elen från när den produceras till när den konsumeras. Men landet vill se fler konsumenter rätta munnen efter matsäcken, främst för att minska belastningen på elnätet.

Därav den enkla regeln: tre timmar varje dygn är gratis, som incitament att hjälpa till att platta ut kurvan. Den exakta tiden kommer att variera lokalt och säsongsmässigt beroende på när solproduktionen är som störst.

Australien har fyra miljoner solcellsanläggningar som levererar en fjärdedel av landets el. 2050 ska andelen vara två tredjedelar.