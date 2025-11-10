Kina häver exportstopp till USA på kritiska metaller

Kina har tillfälligt hävt sitt exportförbud till USA på gallium, germanium och antimon, skriver nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till landets handelsdepartement. Exporten omfattas fortsatt av strikt licensplikt och kontroller från Peking.

Exportrestriktionerna infördes första gången i augusti 2023 och skärptes gradvis, innan ett fullständigt exportstopp riktat mot USA trädde i kraft i december 2024 – som svar på Washingtons nya begränsningar mot den kinesiska halvledarsektorn.

Enligt ett uttalande från det kinesiska handelsdepartementet på söndagen pausas nu exportförbudet fram till den 27 november 2026. Licenskraven för export av metallerna kvarstår dock, vilket innebär att varje sändning fortfarande måste godkännas av myndigheterna i Peking.

Beslutet följer på överenskommelsen vid toppmötet mellan USA och Kina i Sydkorea förra månaden, där Kina lovade att mildra vissa av sina exportrestriktioner på strategiska material.