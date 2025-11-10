En mobil för skyddsvärd information

Linköpingsbolaget Sectra lanserar en mobil med tillhörande tjänst för myndigheter, kommuner, samhällsviktiga verksamheter och företag som behöver en säker kommunikationsplattform men inte signalskydd. Den nya modellen har döpts till Tiger/E Managed Service och kompletterar S-modellen som används av både EU-administrationen och Nato.

Tiger/E Managed Service kombinerar härdade Samsung Knox-enheter, en dubbelmiljöarkitektur och ett kvantresistent VPN i en tjänstemodell som stärker nationell motståndskraft, skriver Sectra i ett pressmeddelande.

Användarna har två säkra zoner i mobilerna, en för känslig kommunikation och en för alla andra uppgifter.

– Med Sectra Tiger/E Managed Service fyller vi ett kritiskt gap. Användare får en modern, tjänstebaserad plattform som kompletterar befintliga klassificerade system och gör säker samverkan möjlig mellan olika organisationer och verksamheter. Som vi har sett i konflikter under den senaste tiden, exempelvis kriget i Ukraina, måste säkra lösningar vara lättillgängliga och enkla att använda för annars riskerar de att inte användas alls, säger Magnus Skogberg på Sectra Communications.

I jämförelse med Tiger/S saknar E-modellen ”signalskydd”. Där ingår förutom kryptering, hela den säkerhetslösning som skyddar kommunikationen – från hårdvara och mjukvara till rutiner, nyckelhantering och godkända standarder enligt svensk och internationell säkerhetslagstiftning.