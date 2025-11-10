Tesla vill bygga egen halvledarfabrik

Elon Musk antyder att Tesla kan bli helt vertikalt integrerat – även inom halvledarproduktion. Under bolagets årsstämma förra veckan berättade han att företaget överväger att bygga och driva egna halvledarfabriker för att säkra tillgången på AI-kretsar till bilarnas självkörningssystem och till humanoidroboten Optimus, skriver EE Times.

– Även i det bästa scenariot för chipproduktion från våra leverantörer räcker det inte, sade Musk och syftade på Teslas egenutvecklade A15-krets. Så jag tror att vi måste göra en Tesla Terafab. Det är som en gigafabrik – men mycket större.

Enligt Musk finns inget annat sätt att nå den volym av chip som Tesla behöver. Företaget samarbetar redan med Samsung, vars anläggning i Taylor, Texas, ska tillverka Teslas kretsar. Musk har rätt att besöka fabriken för att identifiera processeffektiviseringar.

Dessutom tillverkar TSMC kretsar till Tesla både i Taiwan och i USA.

Men ska man tro Musk kan humanoidroboten bli så framgångsrik att Samsung och TSMC inte har kapacitet att täcka behovet, skriver EETimes.

Lösningen skulle vara en egen fabrik med en kapacitet per enhet på 100 000 wafers per månad. Totalt kan det bli tio fabriksenheter.

En fabrik av den storleken, med en miljon skivstarter per månad, skulle dock bli ett av världens dyraste industriprojekt. En jämförelse med TSMC:s 1,4-nanometersfabrik i Taiwan antyder en prislapp på över tusen miljarder dollar.

Vem som skulle stå för processkunnandet framgick inte men Musk nämnde Intel som möjlig partner.