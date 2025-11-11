Vill förebygga batteribränder

Felsorterade litiumjonbatterier orsakar bränder på återvinningsanläggningar. Nu startar Linnéuniversitetet ett forskningsprojekt tillsammans med aktörer inom avfallsbranschen som ska öka kunskapen om batteriåtervinning.

Många bränder på återvinningsanläggningar uppstår i samband med hantering av batterier, när de sorteras på fel sätt. Exakt hur själva antändningen sker är dock fortfarande okänt.

Linnéuniversitetet leder ett nystartat forskningsprojekt som ska öka kunskapen om batteriåtervinning och hur avfallsbränder kan förebyggas. I projektet ska man till exempel undersöka varför batteribränder startar, deras förlopp, olika metoder för att släcka dem, och inte minst hur vi kan förebygga dem, genom till exempel regler och ansvarsfördelning mellan olika aktörer.

– Batteribränder är ett stort problem och vi behöver mer kunskap och fakta om hur de startar och hur de kan förhindras, säger William Hogland, projektledare och professor i miljöteknik i ett pressmeddelande.

Projektet ska bland annat resultera i ett informationsmaterial till allmänheten om hur batterier bör lagras, sorteras och återvinnas på rätt sätt.

Idén till projektet kommer från avfallsföretaget Ragnsells, som också står för finansieringen.