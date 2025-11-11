Kinesiska forskare presenterar optisk processor

Processorn kommer från univeritetet i Tsinghua. Den gör matrisvektormuktiplikationer – en grundläggande operation i artificiella neuronnät.

Forskarna vid Tsinghuauniversitetet kallar sin beräkningsmaskin för OFE (Optical Feature Extraction Engine). Den hanterar data i 12,5 GHz. och utför en matris-vektormultiplikation på 250 pikosekunder.

Mekanismen som implementerar multiplikationen är diffraktion. Ljuset passerar genom tunna diffraktionsskikt som utför matematiska operationer. En utmaning har varit att upprätthålla stabil, koherent belysning över 10 GHz.

En ”datapreparationsmodul” genererar synkroniserade optiska kanaler utan fasförluster. Med justerbara effektdelare och exakta fördröjningslinjer konverteras seriella dataströmmar till parallella ljussignaler. En inbyggd fasarray gör kretsen omkonfigurerbar för olika uppgifter.

När signalerna passerar genom diffraktionsoperatören utförs själva beräkningen – motsvarande en matris-vektormultiplikation. Ljusvågor interfererar och skapar fokuserade ljuspunkter som representerar resultatet. Genom att styra fasen på inkommande ljus kan OFE2 riktas mot olika utgångar och fånga subtila variationer i indata.

Konstruktuionen finns beskriven i en artikel i tidskriften Advanced Photonics Nexus: High-speed and low-latency optical feature extraction engine based on diffraction operators.