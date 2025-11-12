Einride tar bakvägen till USA-börsen

Ellastbils- och logistikbolaget Einride ska noteras på New York-börsen under första halvan av 2026 genom en fusion med ett så kallat spac-bolag. Värderingen landar runt 17 miljarder kronor och kan ge bolaget flera miljarder i nytt kapital.

Einride grundades 2016 med ambitionen att utveckla en självkörande ellastbil med en räckvidd på 20 mil. Den så kallade T-poden hade plats för 15 lastpallar och var tänkt för återkommande transporter mellan punkt A och punkt B.

De egna lastbilarna är sedan många år utbytta mot ellastbilar från andra tillverkare i kombination med egna laddstationer och en mjukvara som optimerar flödet av varor. Vissa av sträckorna körs utan förare.

Einride har idag över 25 kunder, 200 fordon i drift och kontrakt värda drygt 600 miljoner kronor per år även om omsättningen ännu inte nått dit.

Einride kommer att slås samman med Legato, ett så kallat spac-bolag. Det är i praktiken ett tomt bolag noterat på New York-börsen.

Affären ska vara klar under första halvåret 2026 och ger dessutom Einride möjlighet att fylla på kassan med upp till tre miljarder kronor.