Peter efter Peder på Rotakorn

Efter 35 år lämnar branschprofilen Peder Olausson, grundare av komponentmäklaren Rotakorn, över vd-posten till Peter Rodriguez. Han är idag ansvarig för den dagliga verksamheten.

Idag är Åtvidabergsföretaget mest känt som en komponentmäklare med bristhantering som specialitet men företaget var den första oberoende distributören i Skandinavien som exporterade halvledare till både USA och Asien.

Den 31 december lämnar Peder Olausson efter 35 år över rollen som vd till Peter Rodriguez, idag COO. Olausson kommer att stanna kvar i företaget fram till årsskiftet 2026/27, som rådgivare.

Företaget med 30 anställda och en omsättning på ungefär hundra miljoner kronor sysslar rmed: