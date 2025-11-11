En dag med Sveriges nationella kompetenscenter för halvledarteknik

Den 26 november arrangerar SCCC, Swedish Chips Competence Centre, en haldag på Chalmers för alla som är nyfikna på vad det nationella kompetenscentret kan erbjuda.

SCCC startade formellt den 1 januari med uppdraget att öka kunskaperna hos främst små och medelstora företag, men också att bistå alla som vill få tillgång till EU:s pilotlinor och designverktyg.

SCCC är kopplat till EU:s stora halvledarsatsning Chips Act och initierat av Lunds universitet, Chalmers Industriteknik och KTH. Uppdraget är att sprida kunskap om halvledarteknik, exempelvis att det kan vara vettigt att designa en asic istället för att använda en standardkrets, men också att bistå alla som vill tillverka komponenter i EU:s pilotlinor eller i svenska Myfabs renrum.

För alla som undrar uttalas namnet S-triple-C.

Den 26 november presenteras EU:s fem pilotlinor plus designverktyget. Ett särskilt fokus är på pilotlinan för material med brett bandgap där Sverige deltar.

Ämnena för eftermiddagen är livslångt lärande och patentstrategier.

Mer information och anmälan finns här (länk).

