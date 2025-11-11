Globalfoundries tar över TSMC:s GaN-process

Foundryt Globalfoundries har licensierat konkurrenten TSMC:s galliumnitridprocess för kraftkomponenter och ska sätta upp produktion i Vermont, USA.

Den första juli bekräftades ryktena om att TSMC skulle avveckla sin foundryverksamhet inom galliumnitrid till sommaren 2027. Beskedet kom överraskande, GaN-marknaden växer kraftigt och spås fortsätta uppåt under överskådlig framtid.

Men tillväxt betyder inte att alla tjänar pengar. En bidragande orsak till beslutet kan vara att TSMC hade behövt ta processen till större skivor samtidigt som konkurrensen från kinesiska bolag ökar snabbt.

Nu har Globalfoundries tecknat en licens på processen och ska dra igång tillverkning i USA redan nästa år. Det handlar om galliumnitrid-på-kisel för 650 V och 80 V. Produkterna är tänkta för kunder inom allt från datacenter och industri till fordon och förnybar energi.

Inget sägs om vilken skivstorlek eller vilka volymer Globalfoundries siktar på men TSMC hade enligt medieuppgifter en kapacitet på 3000 till 4000 sextumsskivor per månad.