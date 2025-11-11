EU överväger att kasta ut Huawei

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg utreder EU-kommissionen om det går att tvinga medlemsländerna att fasa ut Huawei och ZTE från sina mobilnät.

Kommissionen lanserade i januari 2020 det som kallades 5G Toolbox, ett ramverk för att hantera säkerhetsrisker i 5G-näten. Verktygslådan tolkades som ett sätt att ge medlemsstaterna möjlighet att begränsa eller utesluta leverantörer som anses utgöra en säkerhetsrisk – i praktiken främst Huawei och ZTE.

Medlemsländerna har trots ramverket hanterat frågan olika och nu skriver Bloomberg att Henna Virkkunen, som är vice kommissionsordförande, vill göra rekommendationen rättsligt bindande och därmed tvinga fram en utfasning av kinesiska tillverkare ut näten.