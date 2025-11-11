JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Kinesiska batteristationer stabilisererar Sveriges elnät

Elbilstillverkaren Nio har åtta batteribytesstationer i Sverige som nu börjat hjälpa till att hålla det svenska elnätet på 50 Hz. Nios stationer var alltid tänkta att fungera som elnätsbatterier.

Svenska kraftnät har konstaterat att Nios Power Swap-stationer uppfyller samtliga tekniska och operativa krav för att kunna delta i elnätsfrekvenstjänsten FCR-D. 

Så Nio har nu kopplat in sig. Ibland när elnätet tappar i frekvens under 50 Hz på grund av för hög elanvändning, betalar Svenska Kraftnät Nio för att pausa laddningen av de elbilsbatterier som lagras på stationerna.

Likaså kan Svenska kraftnät be Nio ladda batterierna när frekvensen går över 50 Hz – för att sänka frekvensen. Nio har hjälp av SC Nordic. Det är SC Nordic som gör de direkta affärerna med Svenska kraftnät. 

Denna reporter har för övrigt exakt samma arrangemang  med operatören Tibber, som har full kontroll över min elbilsladdare och som tack för detta i snitt betalade mig 16,1 öre per laddad kWh under oktober. 

Nio – om du inte visste det – har staplat upp reservbatterier till elbilar på åtta platser i Sverige. Där kan Nio-elbilsägare byta ut sina urladdade batterier. Det är ett snabbare alternativ till snabbladdning.

I Kina är Nio bara en många aktörer i ett ekosystem kring batteribyte. Men det är inte för elbilsägarnas skull som Kina stöttat utvecklingen av denna teknik. Utan för elnätets skull. 

Snabbladdare ger elnätet sporadiska elchocker som nätet måste dimensioneras för att kunna hantera. Medan batteribytesstationerna är goda elnätsmedborgare som hjälper nätet att platta ut belastningskurvan.

Därför är inkopplingen av Powerswapstationerna till svenska FCR-D en milstolpe. Nu har kinesisk batteribytesteknik introducerats i det svenska elnätet som den är tänkt att fungera. Nio kallar tjänsten för Power Grid Service. Regleringen implementeras i Power Cloud System.

I Nederländerna säljer Powerswapstationerna elnätstjänster sedan ett år. 

I dag har Nio åtta batterimackar i Sverige, och 60 i Europa. I Kina fanns 3100 i februari.

11 nov 2025 15:25 - Jan Tångring
