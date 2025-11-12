Amerikanskt GaN-bolag tar in en miljard

Navitas Semiconductor har fyllt på kassan med 100 miljoner dollar före emissionskostnader. Pengarna ska användas för att accelerera tillväxten i kraftförsörjningstillämpningar med högre effekter.

Navitas grundades 2014 av ett antal industriveteraner inom kraftelektronik. Flera av dem hade arbetat på International Rectifier i Los Angeles i slutet av 1990-talet men hamnade med tiden på andra ställen.

När TSMC:s galliumnitridprocess började bli kommersiell startade de Navitas. År 2022 kompletterade företaget GaN med SiC genom att köpa GeneSiC. För 100 miljoner dollar fick Navitas ett bolag baserat i Washington DC som var inne på en fjärde generation och som hade en stark utvecklingsavdelning men var sämre på att marknadsföra och säja produkterna.

Tillverkningen sker hos X-Fab i Texas.

Nu tar Navitas in 100 miljoner dollar genom en riktad nyemission. Pengarna ska användas för att ta sig in i tillämpningar med högre effekter. Det kan vara AI- och kraftfulla serverkort, men också produkter för elnätet och industrin.